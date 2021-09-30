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«القومي للمرأة» بالأقصر: 7500 زيارة في حملة طرق الأبواب بقرى حياة كريمة

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«القومي للمرأة» بالأقصر: 7500 زيارة في حملة طرق الأبواب بقرى حياة كريمة «القومي للمرأة» بالأقصر: 7500 زيارة في حملة طرق الأبواب بقرى حياة كريمة

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اختتم المجلس القومي للمرأة فرع الأقصر، فعاليات المرحلة الأولى من حملة طرق أبواب بقرى حياة كريمة بقرى ارمنت واسنا جنوب الاقصر، والتى بعنوان «المرأة صانعة السلام»، والتى استمرت على مدار 3 ايام.

وأكدت الدكتوره صابرين عبدالجليل مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، أن الحملة تمت بمشاركة عضوات وأعضاء المجلس القومى للمرأة، بالأقصر، وذلك لتكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القرى ذات الأولوية في مباردة حياة كريمة، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة.

قومى المرأة بالاقصر
قومى المرأة بالاقصر

وأضافت أن عدد الزيارات التي تمت من فبل الرائدات 7500 زيارة للمستهدفين ( رجال- نساء- اطفال)، حيث ان عدد المستهدفين من الجمله بقرى اسنا وارمنت خلال 3 ايام الحملة بلغ 22710 .

يذكر أن حملة طرق الأبواب هي المرحلة الرابعة في إطار برنامج «المرأة المصرية صانعة السلام» والتي تأتي في إطار الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة الأمن والسلم الدوليين، وشملت المراحل الأولى رفع مهارات ومعارف القائمين على برامج التواصل المجتمعي تمهيدا للنزول للمجتمعات المحلية.

المصرى اليوم

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