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بينها 1630 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط 5485 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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بينها 1630 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط 5485 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة بينها 1630 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط 5485 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 5485 مخالفة مرورية متنوعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5485) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بينها المخالفات (1630) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(147) مخالفة السير بدون تراخيص، و(8) مخالفات الدراجات النارية، و(9) مخالفات موقف عشوائى، و(12) مخالفة لشروط التراخيص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية».

المصرى اليوم

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