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إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة 900 متر بأرمنت غرب الأقصر

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إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة 900 متر بأرمنت غرب الأقصر إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة 900 متر بأرمنت غرب الأقصر

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شدد العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر بتكثيف المتابعة والمرور الدائم لضمان الرصد المبكر لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد .

وأضاف أنه رصد عدد 2 مخالفة تعدي على أرض زراعية، موضحا أن المخالفة الأولى عبارة عن تعدي بعمل قواعد خرسانية على مساحة 100متر، والمخالفة الثانية تعدي بعمل قواعد خرسانية على مساحة 100 .

وأوضح أن المخالفتين بناحية حوض الـ 90 إصلاح الوابورات، وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح بإزالة رقاب الاعمدة وقطع حديد التسليح المستخدم في جميع القواعد الخرسانية لضمان عدم إقامة المخالفات مرة أخرى .

وأشار إلى أنه تم إزالة حالة ثالثة بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية على مساحة 700 متر، على أرض أملاك الدولة بناحية قرية السلام وتم إزالة التعدي في المهد على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة .

ويأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد .

المصرى اليوم

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