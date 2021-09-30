تيسلا تلغي العروض الترويجية للعملاء الجدد

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قررت «تيسلا» إلغاء الحوافز التي كان يتلقاها العملاء من أجل الترويج لمنتجاتها من السيارات وألواح الطاقة الشمسية، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وكان عملاء «تيسلا» الذين يأتون عبر آخرين، والجدد الذين يأتون بهم، يتلقون شحنًا فائقًا لمسافة عشرة كيلومترات للسيارة.

وبحسب الشركة، لا يزال هذا البرنامج ساريًا على الأسقف الشمسية، حيث يتلقى المشتري مكافأة بقيمة 500 دولار.

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم «تيسلا» فيها بتغيير البرنامج، فقد أوقفت الشركة في عام 2019 عرض تقديم ستة أشهر من الشحن الفائق، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، آنذاك، إن ذلك «يضيف تكاليف باهظة» للسيارات.