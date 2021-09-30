أخبار عاجلة

سلسلة "حرب النجوم" تحصل على نسخة "أنمي" بأسلوب ياباني -
أول منصة تعليمية لريادة الأعمال تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب -
"العاصمي": جائحة كورونا دفعت بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة -
الكتاب الذكي صيغة جديدة ابتكرتها وطورتها "منصة سيمانور" بمعرض الرياض الكتاب -
نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر -
بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل -
ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي -
رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية -
برشلونة يعلن عن خسائر بقيمة 481 مليون يورو -
ريماس تطرح برومو «أبوعلى».. وتفاجئ جمهورها بإعلان خطبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انطلاق الأعمال التحضيرية لحفرة الأساسات لمباني وحدة الطاقة بمحطة الضبعة النووية

Print
انطلاق الأعمال التحضيرية لحفرة الأساسات لمباني وحدة الطاقة بمحطة الضبعة النووية انطلاق الأعمال التحضيرية لحفرة الأساسات لمباني وحدة الطاقة بمحطة الضبعة النووية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نطلقت الأعمال التحضيرية في موقع الاختبارات التابع لحفرة الأساسات المخصصة للمباني الرئيسية التي تدخل ضمن وحدة الطاقة رقم 1 في محطة الضبعة للطاقة النووية في ، حيث تعتبر هذه الإجراءات جزء لا بد منه في إطار المرحلة التحضيرية من تنفيذ مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وخلال هذه المرحلة سيتم تركيب أنظمة حواجز في الموقع لمنع دخول المياه إلى الحفرة.

وجرت مراسم رسمية أقيمت بمناسبة إطلاق مرحلة جديدة من المشروع، بحضور وفد من شركة «روساتوم» برئاسة غينادي ساخاروف، مدير قسم الاستثمارات الرأسمالية والإشراف على أعمال الإنشاء والتقييم الحكومي في «روساتوم»، كما شارك في الحفل المقام في موقع البناء ممثلون عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر (NPPA) وعلى رأسهم محمد رمضان نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والمشرف العام على مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في الهيئة.

وضم الوفد الزائر للموقع أيضا غريغوري سوسنين نائب رئيس شركة «أسي» (ASE) المقاول العام لمشروع إنشاء محطة الضبعة ومدير المشروع من الجانب الروسي، ومحمد دويدار مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، وفياتشيسلاف ماخونين نائب الرئيس للرقابة على تنفيذ المشاريع الأجنبية في «مركز التقييم لمشاريع البناء الكبرى» وهو مؤسسة خاصة تابعة لشركة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الشركات المصرية والروسية المشاركة في تنفيذ مشروع الضبعة، وأشخاص آخرين.

وزار الحضور الموقع الإنشائي لأول محطة طاقة نووية في مصر حيث اطلع على حالة المشروع وسيره. كما قاموا بزيارة للمدينة السكنية المخصصة العاملين الروس ضمن المشروع.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي

ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي

اتحاد الكرة يعلن عن برنامج المنتخب غدا استعدادا لمباراة مصر وليبيا

اتحاد الكرة يعلن عن برنامج المنتخب غدا استعدادا لمباراة مصر وليبيا

غنائم الجيش المصرى من العدو بعد انتصار أكتوبر المجيد ???????????????? طائرات ودبابات وصواريخ

غنائم الجيش المصرى من العدو بعد انتصار أكتوبر المجيد ???????????????? طائرات ودبابات وصواريخ