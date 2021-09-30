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«مصنع الحكايات» تنتهي من سيناريو مسلسل «عنبر 6» عن أحداث حقيقية

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«مصنع الحكايات» تنتهي من سيناريو مسلسل «عنبر 6» عن أحداث حقيقية «مصنع الحكايات» تنتهي من سيناريو مسلسل «عنبر 6» عن أحداث حقيقية

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انتهت ورشة «مصنع الحكايات» من سيناريو مسلسل «عنبر 6»، ليدخل في مرحلة التصوير بعد 6 أشهر من التحضير لإنتاج أحد أضخم الأعمال الدرامية والعربية، حيث تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية.

ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة وهو مستوحى من أحداث حقيقية عن قصص تدور داخل عالم السجون هزت الرأي العام، ويتولى المخرج على العلي إخراج المسلسل بعد النجاح الذي حققه بمسلسلي«دفعة بيروت» و«دفعة القاهرة».

ويعتبر مسلسل «عنبر 6» هو ثالث الأعمال الدرامية التي تُطلقها ورشة«مصنع الحكايات»، وهي ورشة كتابة أسسها المؤلف هاني سرحان لتقديم أعمال درامية وسينمائية في وجميع أنحاء الوطن العربي، وحققت الورشة نجاحًا على المنصات الرقمية بمسلسلي«وصية بدر» و«قارئة الفنجان»، وقد تولى كتابة سيناريو «عنبر 6» المؤلفات سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مى سعيد، وهو معالجة درامية لـهاني سرحان ودعاء عبدالوهاب، وتعمل مصنع الحكايات حاليا على مسلسلين أحدهما سعودى والآخر مصرى سيتم الإعلان عنهما قريبًا.

ويجمع «عنبر 6» العديد من نجوم العرب ومن بينهم صبا مبارك، سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى،تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد على، إيلي متري، فادي إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزي الخولي، غيرتا عون.

المصرى اليوم

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