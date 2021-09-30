أخبار عاجلة

سلسلة "حرب النجوم" تحصل على نسخة "أنمي" بأسلوب ياباني -
أول منصة تعليمية لريادة الأعمال تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب -
"العاصمي": جائحة كورونا دفعت بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة -
الكتاب الذكي صيغة جديدة ابتكرتها وطورتها "منصة سيمانور" بمعرض الرياض الكتاب -
نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر -
بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل -
ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي -
رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية -
برشلونة يعلن عن خسائر بقيمة 481 مليون يورو -
ريماس تطرح برومو «أبوعلى».. وتفاجئ جمهورها بإعلان خطبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بعد قرار الأولمبية بإقصائه من انتخابات رئاسة نادي سموحة .. "مجاهد": مصادرة غير مقبولة للحقوق

Print
بعد قرار الأولمبية بإقصائه من انتخابات رئاسة نادي سموحة .. "مجاهد": مصادرة غير مقبولة للحقوق بعد قرار الأولمبية بإقصائه من انتخابات رئاسة نادي سموحة .. "مجاهد": مصادرة غير مقبولة للحقوق

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وصف المهندس محمد السيد مجاهد، المرشح على رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة الرياضى الاجتماعى في الاسكندرية، قرار اللجنة الاولمبية باستبعاده من السباق على خلفية قرار مجلس إدارة النادى بهذا الشأن، ووصفه بالمصادرة الغير مقبولة للحقوق، مؤكداً على استمراره في اتخاذ الإجراءات القانونية، أمام محكمة القضاء الإداري، بصدد تقديم كافة المستندات التي تثبت صحة موقفه القانوني.

وأكد "مجاهد" في بيان صحفي صادر عن مركزه الإعلامي اليوم الخميس، أنه على ثقة في القضاء وسيره في الطريق الصحيح، وأنه مستمر في حملته الدعائية، بالرغم من استماتة بعض الأطراف؛ لإبعاده عن المشهد الانتخابي، وذلك بالتوازي مع التصدي للأكاذيب والادعاءات الباطلة، وكل من يشكك في صحة موقفه القانوني.

وقال وفق البيان:"أعضاء نادي سموحة، أصحاب البيت الأصيل، تابعت وتابعتم معي قرار اللجنة الأوليمبية باستبعادي من السباق الانتخابي على مقعد رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي، بالرغم من تقديمي كافة المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفي القانوني".

وأضاف: "القرار لا يعدو كونه مصادرة غير مقبولة للحقوق"، قائلاً: "من حق أعضاء الجمعية العمومية اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد، ومن حق كل من يرى في نفسه الاستقامة و الكفاءة والرغبة في خدمة أبناء ناديه أن يقدم أوراقه للترشح، دون أن يواجه أي تعنت، غير مُبرر، أو يتعرض لأسباب غير منطقية".

فيما أعادت اللجنة الاولمبية المرشحة داليا ميدان الى السباق من جديد بعد استبعادها من قبل مجلس إدارة النادي في نفس الاجتماع.

كان مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الإجتماعي قرر في اجتماعه الأخير استبعاد محمد السيد مجاهد، المرشح على منصب رئاسة النادي، من الكشوف الخاصة بأسماء المرشحين، وأرجع مجلس الإدارة، سبب الاستبعاد إلى اللائحة الداخلية للنادي.

كما قرر المجلس استبعاد داليا ميدان، المرشحة على مقعد عضوية مجلس الإدارة، استنادًا إلى قرار اللجنة الأوليمبية، بحرمانها من ممارسة النشاط الرياضي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل

بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل

ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي

ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي

رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية

رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية