بعد قرار الأولمبية بإقصائه من انتخابات رئاسة نادي سموحة .. "مجاهد": مصادرة غير مقبولة للحقوق

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وصف المهندس محمد السيد مجاهد، المرشح على رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة الرياضى الاجتماعى في الاسكندرية، قرار اللجنة الاولمبية باستبعاده من السباق على خلفية قرار مجلس إدارة النادى بهذا الشأن، ووصفه بالمصادرة الغير مقبولة للحقوق، مؤكداً على استمراره في اتخاذ الإجراءات القانونية، أمام محكمة القضاء الإداري، بصدد تقديم كافة المستندات التي تثبت صحة موقفه القانوني.

وأكد "مجاهد" في بيان صحفي صادر عن مركزه الإعلامي اليوم الخميس، أنه على ثقة في القضاء وسيره في الطريق الصحيح، وأنه مستمر في حملته الدعائية، بالرغم من استماتة بعض الأطراف؛ لإبعاده عن المشهد الانتخابي، وذلك بالتوازي مع التصدي للأكاذيب والادعاءات الباطلة، وكل من يشكك في صحة موقفه القانوني.

وقال وفق البيان:"أعضاء نادي سموحة، أصحاب البيت الأصيل، تابعت وتابعتم معي قرار اللجنة الأوليمبية باستبعادي من السباق الانتخابي على مقعد رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي، بالرغم من تقديمي كافة المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفي القانوني".

وأضاف: "القرار لا يعدو كونه مصادرة غير مقبولة للحقوق"، قائلاً: "من حق أعضاء الجمعية العمومية اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد، ومن حق كل من يرى في نفسه الاستقامة و الكفاءة والرغبة في خدمة أبناء ناديه أن يقدم أوراقه للترشح، دون أن يواجه أي تعنت، غير مُبرر، أو يتعرض لأسباب غير منطقية".

فيما أعادت اللجنة الاولمبية المرشحة داليا ميدان الى السباق من جديد بعد استبعادها من قبل مجلس إدارة النادي في نفس الاجتماع.

كان مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الإجتماعي قرر في اجتماعه الأخير استبعاد محمد السيد مجاهد، المرشح على منصب رئاسة النادي، من الكشوف الخاصة بأسماء المرشحين، وأرجع مجلس الإدارة، سبب الاستبعاد إلى اللائحة الداخلية للنادي.

كما قرر المجلس استبعاد داليا ميدان، المرشحة على مقعد عضوية مجلس الإدارة، استنادًا إلى قرار اللجنة الأوليمبية، بحرمانها من ممارسة النشاط الرياضي.