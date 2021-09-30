تحرير 279 محضر وغلق وتشميع 38 ورشة ومحل تجاري في حملة بقرى ومدن الغربية

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شنت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الغربية حملات على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية، وذلك لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية، ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأسفرت الحملات عن مصادرة 15 شيشة وتحرير279 محضر متنوع ما بين «125 عدم ارتداء كمامة، 90 نظافة، 7 بيئة، 57 إشغال» بجانب فض 4 سرادقات عزاء وأفراح وغلق 3 مركز للدروس الخصوصية وتطهير 157 منشأة.

وتهيب محافظة الغربية السادة المواطنين بالالتزام بقرارات الدولة المصرية واتباع كافة قواعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم.