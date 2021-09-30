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جامعة طنطا تطلق قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» إلى مطروح

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جامعة طنطا تطلق قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» إلى مطروح جامعة طنطا تطلق قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» إلى مطروح

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعضاء القافلة الطبية التي تنظمها جامعة طنطا بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، والمقرر بدء أعمالها اليوم الخميس والتي تستمر على مدار يومين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الشبينى رئيس القافلة الطبية، والدكتور محمد شعبان المنسق العام للقافلة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رحب محافظ مطروح بأطباء جامعة طنطا مع شكرهم على تحمل مشقة السفر، كما قدم الشكر لجامعة طنطا، لتقديم خدماتها الطبية إلى أهالي مطروح، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم؛ لتيسير أعمال القافلة لأهالى سيوة.

صرح الدكتور محمود ذكى أن القافلة تقدم خدمات طبية على أعلى مستوى لأهالينا بمحافظة مطروح في إطار مساهمة الجامعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ونستهدف ان تصل قوافلنا إلى القرى الأكثر احتياجا.

أوضح أن القافلة تضم تخصصات جراحة العيون- الجلدية- القلب -الأوعية الدموية- الأطفال- المخ والأعصاب- المسالك- الصدر- جراحة العظام- الباطنة- الجراحة العامة- الأنف والاذن- أمراض النساء- الأورام- الأسنان- جراحة الفم والوجه، وذلك بالتنسيق مع كليات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والتمريض بجامعة طنطا.

أوضح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى بمركز ومدينة سيوة، استكمالًا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

أضاف نائب رئيس الجامعة، أنه سيتم إجراء جميع العمليات الجراحية بالمجان تحت إشراف الأساتذة المختصين بجامعة طنطا غدًا الجمعة بمستشفى سيوة المركزي.

المصرى اليوم

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