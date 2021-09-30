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مشروع قانون جديد بالبرلمان لحماية حقوق المصريين بالخارج (تفاصيل)

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مشروع قانون جديد بالبرلمان لحماية حقوق المصريين بالخارج (تفاصيل) مشروع قانون جديد بالبرلمان لحماية حقوق المصريين بالخارج (تفاصيل)

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أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن التقدم بمشروع قانون جديد بشأن المصريين بالخارج، وتأتى فلسفة التشريع الجديد من أجل توفير الحماية للمواطنين في الخارج مقارنة بحقوقهم في الداخل وعدم المساس بأي مصري في الخارج دون ردع، خاصة وأن الدولة ملتزمة وفقا للدستور بحماية المواطنين وفقا لما يعرف بالعقد الاجتماعي، ذلك العقد الذي طرفاه المواطن والدولة، المواطن عليه الدفاع عن الوطن والدولة عليها توفير الحماية اللازمة لمواطنيها.

أضاف محسب أن التعديل المقترح يتمثل في إضافة مادة جديدة في قانون العقوبات وهى المادة 3 مكرر من الباب الأول قواعد عمومية من الكتاب الأول «أحكام ابتدائية» وتنص على :«يطبق هذا القانون على كل جناية أو جنحة يرتكبها مصري أو أجنبي في الخارج إذا كان المجني عليه فيها يتمتع بالجنسية المصرية لحظة ارتكاب الفعل» وتحرك الدعوى الجنائية بعد أخذ رأى وزارة الخارجية«.

وقال محسب، إن المصريين في الخارج هم أبناء وسفرائها، ولابد أن تمتد إليهم ذراع الوطن بالحماية في كل وقت وحين، خاصة وأن المواطن ركن من أركان الوطن، وإن كان المواطن داخل الوطن يحظى بالشعور بالحماية بشكل مباشر على مدار اللحظة، إلا أن المواطن في الخارج أيضا لابد وأن يشعر بذات القدر من الأمان والحماية .

تابع محسب:«وفقا للنصوص المواد 59 – 88 من الدستور، حيث نص المشرع الدستوري صراحة وفرض التزاما على الدولة بحماية حقوق المصريين جميعا ً داخل الوطن وخارجه، ولما كان قانون العقوبات جاء خاليا من أي نص تشريعي يكفل الحماية اللازمة للمصريين وحقوقهم في الخارج، ولهذا أضحى لزاما التدخل لتعديل قانون العقوبات».

واستكمل عضو مجلس النواب:«التشريع الذي نحن بصدد الحديث عنه يهدف لإضافة ما يكفل الدفاع عن المصريين وحقوقهم في الخارج، ويمكن قضاة الوطن من التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الجرائم التي ترتكب ضد المصريين بالخارج».

المصرى اليوم

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