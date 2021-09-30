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أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس الاتحاد المحامين العرب، أن النقابة ستنظم مؤتمر علمي عربي خلال الأيام المقبلة من شهر الانتصارات شهر أكتوبر، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المحاماة العربية، تحت عنوان مستقبل المحاماة في مصر، والوطن العربي.

وكان نقيب المحامين ألقى كلمة بمناسبة ذكرى صدور أول قانون للمحاماة في 30 سبتمبر 1912، والذي يعد بمثابة أول تنظيم حقيقي لمهنة المحاماة في الوطن العربي، كما أعلن نقيب المحامين أن يوم 30 سبتمبر من كل عام سيكون يوما للمحاماة المصرية والعربية، ليكون هذا اليوم بمثابة تذكير بتاريخ المحاماة في الوطن العربي، وما سطره المحامون في تاريخ أمتهم بحروف من نور، ليكون هذا اليوم من كل عام أيضاً دعوة لبناء مستقبل للمحاماة لا يقل عن تاريخها العريق والمشرف.