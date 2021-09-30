«الأطباء العرب»: دبلوم الرعاية المتكاملة لمريض السكر 8 أكتوبر

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أعلن اتحاد الأطباء العرب، عن تنظيم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة «معتمد»، والتابع للاتحاد، غدا الجمعة، يوم علمي مجاني للتعريف بـ«الدبلوم المهني للرعاية المتكاملة لمريض السكر»، والذي سيبدأ في الثامن من أكتوبر القادم، ولمدة عام كامل، وذلك بالتعاون مع التحالف المصري للأمراض المزمنة.

وأوضح الاتحاد، في بيان صحفي له، أن عدد كبير من الأطباء بمختلف التخصصات، سيشاركون في هذا اليوم التعريفي بالدبلوم المهني للرعاية المتكاملة لمريض السكر، والمنعقد بمقر معهد معتمد، إضافة إلى أطباء في عدة هيئات مثل مستشفيات التأمين الصحي، والمؤسسة العلاجية.

وأضاف البيان: «الدبلوم المهني للرعاية المتكاملة لمريض السكر، والذي سيعقد الجمعة 8 أكتوبر، يتضمن جميع جوانب الرعاية لمريض السكر بداية من الاكتشاف المبكر، وتشخيص الأنواع المختلفة للسكر، وصولا إلى شرح جميع أنواع العلاج للمرضى سواء العلاج غير الدوائي، والمتمثل في التغذية السليمة، وضبط الوزن، وزيادة النشاط البدني، وغيرها، علاوة على العلاج الدوائي بكافة أنواعه ووفقا على أحدث أدلة العمل الدولية».

وتابع: «كما يشتمل الدبلوم على وحدة كاملة عن (التغذية العلاجية لمريض السكر) لما تمثله من حجر الزاوية في الوقاية والعلاج وضبط نسبة السكر، ويركز على التثقيف الصحي للمرضى من خلال المشورة وتطبيق مهارات الرعاية الذاتية والدعم لمريض السكر بناء على توصيات الهيئة العالمية لمكافحة السكر (IDF)».

ويولى معهد معتمد اهتماما بالغا بالتوعية بمرض السكري، وهو ما تجسد في العديد من حملات التوعية بالمرض، وتدشين دبلومه المهني للرعاية المتكاملة لمريض السكر، وذلك تماشيا مع توجهات المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى (سى) والأمراض غير السارية (السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة)

يشار إلى أن الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أكد في تصريح سابق أن عدد مرضى السكرى تضاعف 4 مرات في الـ40 سنة الماضية، وإنه المرض الرئيسي الوحيد غير الساري الذي يسبب زيادة خطر الموت المبكر«، مؤكدا أن نسبة عالية من الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد في المستشفى والمصابين بفيروس كورونا يعانون من مرض السكري.