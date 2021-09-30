أخبار عاجلة

نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر -
بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل -
ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي -
رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية -
برشلونة يعلن عن خسائر بقيمة 481 مليون يورو -
ريماس تطرح برومو «أبوعلى».. وتفاجئ جمهورها بإعلان خطبتها -
قبل مواجهة برشلونة .. تاريخ مشاركات الزمالك في كأس العالم لأندية كرة اليد -
السكة الحديد تفتح باب الإشتراكات للطلبة اعتبارا من السبت -
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل فتاة المول إلى ديسمبر المقبل لاستكمال طلبات الدفاع -
اتحاد الكرة يعلن عن برنامج المنتخب غدا استعدادا لمباراة مصر وليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الملك وولي العهد يهنئان رئيس قبرص بذكرى استقلال بلاده

Print
الملك وولي العهد يهنئان رئيس قبرص بذكرى استقلال بلاده الملك وولي العهد يهنئان رئيس قبرص بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

الملك وولي العهد يهنئان رئيس قبرص بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس نيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس نيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أول منصة تعليمية لريادة الأعمال تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

أول منصة تعليمية لريادة الأعمال تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

"العاصمي": جائحة كورونا دفعت بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة

"العاصمي": جائحة كورونا دفعت بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة

الكتاب الذكي صيغة جديدة ابتكرتها وطورتها "منصة سيمانور" بمعرض الرياض الكتاب

الكتاب الذكي صيغة جديدة ابتكرتها وطورتها "منصة سيمانور" بمعرض الرياض الكتاب

"موهبة" و"الألكسو" تدشنان مبادرة "الموهوبون العرب" لصناعة المستقبل

"موهبة" و"الألكسو" تدشنان مبادرة "الموهوبون العرب" لصناعة المستقبل