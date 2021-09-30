أخبار عاجلة

نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر -
بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل -
ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي -
رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية -
برشلونة يعلن عن خسائر بقيمة 481 مليون يورو -
ريماس تطرح برومو «أبوعلى».. وتفاجئ جمهورها بإعلان خطبتها -
قبل مواجهة برشلونة .. تاريخ مشاركات الزمالك في كأس العالم لأندية كرة اليد -
السكة الحديد تفتح باب الإشتراكات للطلبة اعتبارا من السبت -
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل فتاة المول إلى ديسمبر المقبل لاستكمال طلبات الدفاع -
اتحاد الكرة يعلن عن برنامج المنتخب غدا استعدادا لمباراة مصر وليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت إزاء جرائم الحوثيين

Print
وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت إزاء جرائم الحوثيين وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت إزاء جرائم الحوثيين
"الإرياني": بمثابة ضوء أخضر لمزيد من التصعيد العسكري وقتل وتشريد اليمنيين

وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت إزاء جرائم الحوثيين

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ومغادرة مربع الصمت إزاء الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال وزير الإعلام في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن هذا الصمت الدولي بمثابة ضوء أخضر لمزيد من التصعيد العسكري وقتل وتشريد اليمنيين، من قبل المليشيا المدعومة من إيران.

وحذر من موجات نزوح جديدة لآلاف الأسر، وموجات نزوح ثانية وثالثة للأسر القاطنة في مخيمات النازحين بمديريات غرب محافظة شبوة وجنوب محافظة مأرب في ظل التصعيد الحوثي.

وأشار "الإرياني" إلى أن موجات النزوح في تلك المديريات جاءت على خلفية تصعيد مليشيا الحوثي واستهدافها الممنهج للمدنيين وقصفها العشوائي للمدن والقرى ومنازل اليمنين بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة‏.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أول منصة تعليمية لريادة الأعمال تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

أول منصة تعليمية لريادة الأعمال تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

"العاصمي": جائحة كورونا دفعت بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة

"العاصمي": جائحة كورونا دفعت بالشأن التعليمي لتبنّي استراتيجيات جديدة

الكتاب الذكي صيغة جديدة ابتكرتها وطورتها "منصة سيمانور" بمعرض الرياض الكتاب

الكتاب الذكي صيغة جديدة ابتكرتها وطورتها "منصة سيمانور" بمعرض الرياض الكتاب

"موهبة" و"الألكسو" تدشنان مبادرة "الموهوبون العرب" لصناعة المستقبل

"موهبة" و"الألكسو" تدشنان مبادرة "الموهوبون العرب" لصناعة المستقبل