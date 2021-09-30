إلهام شاهين: «بحب الستات المهمومة ببلدها».. و«بنات صابرة» يحارب زواج القاصرات

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كشفت النجمة إلهام شاهين أنها تجهز لفيلم بعنوان «بنات صابرة»، يحارب فيه كل الفكر الجاهل، سواء زواج القاصرات أو التحرش، وهناقش فيه موضوعات كثيرة جدا تخص المجتمع، لأنى مهمومة بقضايا كثيرة، ونفسى الناس تفهم الدين صح، والقانون صح«.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المهرجان القومي للمسرح، لتكريم النجمة وتوقيع كتابها باسم «المتمردة، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتابعت: «انا بحب الستات المهمومة ببلدها، ودايما بحاول أقدم كل اللى أقدر عليه في سبيل توعية الناس».

الجدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح، انطلق الإثنين الماضي، ويستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، بمشاركة 33 عرضًا مسرحيًا.