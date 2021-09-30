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«قولت لك هتفضحينا».. إلهام شاهين تكشف أصعب جملة من والدها بعد دخولها التمثيل

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«قولت لك هتفضحينا».. إلهام شاهين تكشف أصعب جملة من والدها بعد دخولها التمثيل «قولت لك هتفضحينا».. إلهام شاهين تكشف أصعب جملة من والدها بعد دخولها التمثيل

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها التحقت بمعهد الفنون المسرحية وكانت ترغب أن تكون مخرجة ولكنها فوجئت بأن المعهد يدرس التمثيل والإخراج معًا.

وأضافت خلال ندوة تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح: «عندما عرض على المخرج كمال حسين تقديم (حورية من المريخ) رفضت لأنني خجولة، وكانت رغبتي في الإخراج لكنني لم أجد هذا القسم بمفرده فدخلت تمثيل وإخراج، وقالوا لي إنتي عندك الموهبة لكنك متعرفيش هنساعدك».

وأضافت: «في أول عرض كنت خجولة وصوتى واطى، وهتف الجمهور (الصوت، الصوت)، فدخلت في نوبة بكاء، وقولت للمخرج مش عاوزة أمثل، وطلب حينها المخرج من الجمهور مساندتى، وبابا قال (أنا قولتلك هتفضحينا)».

انطلق المهرجان القومي للمسرح، الإثنين الماضي، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، ويستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، بمشاركة 33 عرضًا مسرحيًا.

المصرى اليوم

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