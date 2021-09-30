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انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الأول بجامعة المنيا

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انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الأول بجامعة المنيا انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الأول بجامعة المنيا

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بدأت كلية الطب البيطري في تنفيذ الأعمال البيئية، في اطار فعاليات الأسبوع البيئي الأول حيث سادت أجواء الكلية روح العمل الجماعي والفريق الواحد من خلال مكتب رعاية الطلاب ومسؤولي الصيانة والعاملين بالكلية، في القيام بأعمال الصيانة و النظافة الشاملة لمختلف أرجاء الكلية وأعمال التجميل والتشجير وأعمال الدهانات للأرصفة والجدران، ورفع الأعلام بمدخل الكلية، وكذلك تعليق لوحات استرشادية بمختلف الأماكن بالكلية .

كما يأتي الأسبوع البيئي كنوع من الاستعداد لقدوم العام الجامعي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ واستقبال الطلاب الجدد والقدامى بالكلية .

يأتي ذلك برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور عصام الدين فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على الأسبوع البيئي، و تحت إشراف الدكتور معتز أحمد محمد عميد الكلية، والدكتور صفوت علي محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسق الأنشطة الطلابية بالكلية و الأستاذ أشرف نصرت أمين الكلية، وبمتابعة مهندس أحمد سليمان و الأستاذ زكريا معزوز وبعض من موظفي الكلية

المصرى اليوم

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