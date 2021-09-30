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رئيس جامعة بنها: انتهاء تطعيمات كورونا ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد

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رئيس جامعة بنها: انتهاء تطعيمات كورونا ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد رئيس جامعة بنها: انتهاء تطعيمات كورونا ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد

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أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، الإنتهاء من كافة الترتيبات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، مع تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي.

وشدد «سوسه»، خلال رئاسته أول مجلس للجامعة، عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا للجامعة،مؤخرا، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشيرين شوقى أمين عام المجلس، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس، على ضرورة الإنتهاء من أعمال التطعيم ضد ، وتحقيق المستهدف بنسبة 70%، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة من قبل وتفعيل تشغيل بوابات التعقيم وتوفير الكواشف الحرارية بكل الكليات بقطاعات بنها ومشتهر وشبرا والعبور، مشيرا إلى أهمية الإعتماد على المقررات الإلكترونية على المنصة التعليمية بالجامعة، وتفعيل خطة الأنشطة الطلابية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب.

وأكد الحرص على تقديم خدمات مجتمعية مميزة، وتفعيل المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة»، و100 مليون صحة، وصحة المرأة، وصنايعية .

المصرى اليوم

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