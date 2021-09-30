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محافظ الغربية: إيقاف 3 أشهر وخصم نصف الراتب حال خرق المخالفات في المصالح الحكومية

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محافظ الغربية: إيقاف 3 أشهر وخصم نصف الراتب حال خرق المخالفات في المصالح الحكومية محافظ الغربية: إيقاف 3 أشهر وخصم نصف الراتب حال خرق المخالفات في المصالح الحكومية

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أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرار، ينص على إحالة أي موظف إلى التحقيق وإيقافه عن العمل لمدة ٣ أشهر مع خصم نصف راتبه، إذا قام بحرق أي مخلفات داخل أو خارج المصلحة الحكومية، كما شمل القرار أيضاً العاملين بنظام اليومية حيث سيتم استبعاد من يقوم بذلك وذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على صحة المواطنين وعدم تلوث الهواء والبيئة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات الرقابة على الأراضي الزراعية والمحال المخالفة وتطبيق نصوص القانون رقم ٤ لسنة ٩٤ والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، والذي ينص على معاقبة كل من يقوم بحرق المخلفات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما وجه المحافظ مديرية الزراعة وجهاز شؤون البيئة بتنظيم حملات لتوعية المواطنين بخطورة حرق مخلفات القمامة والإلتزام بنقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وكذلك منع إلقاء مخلفات القمامة في الترع والمصارف والجسور.

المصرى اليوم

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