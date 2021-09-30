"أدير العقارية" تُحقق مبيعات ضخمة في مزاد أرض "رواسي جبل عمر"

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بمبلغ تجاوز النصف مليار ريال وسط منافسة رجال الأعمال والمستثمرين

نجحت شركة "أدير العقارية"، في بيع أرض "رواسي جبل عمر" المجاورة للحرم في مكة المكرمة، بقيمة إجمالية تجاوزت 558 مليون ريال، خلال المزاد العلني الذي نظّمته الشركة يوم أمس الأربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021م، في قاعة ليلتي بمدينة جدة، وسط إجراءات احترازية مشددة؛ حفاظًا على سلامة وصحة المشاركين.

وشهد المزاد منافسة شديدة من قِبَل رجال الأعمال والمستثمرين وشركات التطوير العقاري؛ للفوز بالأرض التي تتميز بموقعها الاستثنائي والفريد في قلب المنطقة المركزية للعاصمة المقدسة ضمن مشروع "جبل عمر" متعدد الاستخدامات، على بُعد خطوات من الحرم المكي الشريف؛ مما منحها أهمية روحانية كبيرة، إلى جانب أهميتها الاستثمارية؛ نظرًا لخصوصية المنطقة وتزايد الطلب على السكن بجوار المسجد الحرام.

وتبلغ مساحة "رواسي جبل عمر" أكثرَ من 2600 متر مربع، وهي عبارة عن أرض مطورة بالكامل بأحدث أساليب تطوير البنية التحتية، من شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف، وتتيح الأرض إمكانية إنشاء مشاريع سكنية وتجارية وفندقية تصل ارتفاعات الأدوار فيها إلى 35 دورًا، كل ذلك جعل من الأرض فرصة استثمارية فريدة من نوعها لكل من يطمح في الاستثمار العقاري في العاصمة المقدسة.

وأشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، إلى أن المشاركة الواسعة في المزاد، والمنافسة الشديدة التي شهدها من الشركات والأفراد؛ يعكس مدى الثقة المتنامية في مشروع جبل عمر، وأهمية الاستثمار فيه لتحقيق العوائد الاقتصادية المجزية؛ مما يؤكد أن الاستثمار العقاري في مكة المكرمة كان -ولا يزال- استثمارًا ناجحًا وآمنًا في هذه البلد الطيبة المباركة، كما أن القيمة المالية التي بيعت فيها أرض "رواسي جبل عمر"، تشير إلى أن السوق العقاري بدأ يتعافى بعد حالة الركود التي شهدها خلال العام الماضي بسبب انتشار جائحة كورونا، وهذا يؤكد متانة الاقتصاد السعودي، وقوة القطاع العقاري فيه، ويفتح أبواب الاستثمار مشرعة أمام المثابرين الذين يبحثون عن الفرص الفريدة في بلاد الحرمين.

وأكد "آل سعد" في ختام حديثه، حرص شركة أدير العقارية على اختيار المشاريع العقارية المميزة لتسويقها؛ انطلاقًا من سعيها لتقديم منتجات عقارية مبتكرة ترتقي لطموحات عملائها، وتواكب التطورات التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة.