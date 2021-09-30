اليوم..محاكمة متهمين أصابا عجوز بـ«كسر في الحوض» عند سرقتها بالمعادى

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تنظر محكمة جنايات القاهرةة،اليوم الخميس ،محاكمة المتهمين بسرقة سيدة عجوز بالإكراة عند زيارة إبنتها بالمعادى والتسبب في إصاباتها بكسر في الحوض

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيى الدين.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات ،بعد أن وجهت لهما تهمه السرقة بالاكراة والتسبب في إصابة سيدة عجوز «92عاما» بكسر في الحوض وإصابات متفرقة بالجسم بعد إلقائها عند خطف حقيبة يديها من كتفها ،ولم تتمكن السيدة من التماسك عند دفع المتهمين لها لكبر سنها .

وكشفت التحقيقات عن أن المجنى عليها حضرت من مسكنها بالزمالك لزيارة ابنتها في المعادى وخلال فتح باب السيارة وخروجها منها فوجئت بشخصان يستقلان دراجة بخارية وقيام المتهم الذي يجلس خلف قائد الدراجة بجذب الحقيبة من يديها والقائها أرضا،صرخت العجوز وتم نقلها للمستشفى.

البداية تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا يفيد تعرض سيدة تبلغ من العمر «92 عاما» للسرقة بالاكراه أمام منزل ابنتها بالمعادى ،وقيام المتهمين بدفعها أرضا والتسبب في اصاباتها بكسر في الحوض واصابات متفرقة بالجسم ،وأكدت التحريات صحة ماورد في البلاغ وتم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث المعادى والتمكن من تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهما .