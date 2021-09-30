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قال المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن لجنة مركزية مكونة من الحجر الزراعي ومعهد بحوث أمراض النبات وفحص واعتماد التقاوي، بالتعاون مع المهندس أحمد زين العابدين مندوب من الإدارة المركزية للبساتين، في وزارة الزراعة، قامت بمعاينة وفحص شتلات نباتات زينة وارد الصين، والتأكد من سلامتها للسماح بدخولها البلاد.

وأوضح أن الشتلات التي جرى فححصها، تشمل فيكس متقزم وصبار جلد النمر وبامبو، وعددهم ١٤١٠٠ شتلة، مشيرا إلى أنه بالفحص تبين سلامة الرسالة الواردة إلى البلاد.

وأوضح أن اللجنة قامت أيضاً بمعاينة وفحص ٢٠ ألف شتلة فراولة مستوردة من أسبانيا، بمشاركة لجنة مكونة من الحجر الزراعي ومعهد بحوث أمراض النبات وفحص واعتماد التقاوي، وأنه بالفحص تبين سلامة الرسالة.

فحص 34 ألف شتلة "فيكس متقزم وصبار جلد النمر وبامبو" وفراولة قادمة من الصين وإسبانيا (صور)

فحص 34 ألف شتلة "فيكس متقزم وصبار جلد النمر وبامبو" وفراولة قادمة من الصين وإسبانيا (صور)

فحص 34 ألف شتلة "فيكس متقزم وصبار جلد النمر وبامبو" وفراولة قادمة من الصين وإسبانيا (صور)

فحص 34 ألف شتلة "فيكس متقزم وصبار جلد النمر وبامبو" وفراولة قادمة من الصين وإسبانيا (صور)