أخبار عاجلة

نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر -
بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل -
ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي -
رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية -
برشلونة يعلن عن خسائر بقيمة 481 مليون يورو -
ريماس تطرح برومو «أبوعلى».. وتفاجئ جمهورها بإعلان خطبتها -
قبل مواجهة برشلونة .. تاريخ مشاركات الزمالك في كأس العالم لأندية كرة اليد -
السكة الحديد تفتح باب الإشتراكات للطلبة اعتبارا من السبت -
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل فتاة المول إلى ديسمبر المقبل لاستكمال طلبات الدفاع -
اتحاد الكرة يعلن عن برنامج المنتخب غدا استعدادا لمباراة مصر وليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

فحص 34 ألف شتلة «فيكس متقزم وصبار جلد النمر وبامبو» وفراولة قادمة من الصين وإسبانيا

Print
فحص 34 ألف شتلة «فيكس متقزم وصبار جلد النمر وبامبو» وفراولة قادمة من الصين وإسبانيا فحص 34 ألف شتلة «فيكس متقزم وصبار جلد النمر وبامبو» وفراولة قادمة من الصين وإسبانيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن لجنة مركزية مكونة من الحجر الزراعي ومعهد بحوث أمراض النبات وفحص واعتماد التقاوي، بالتعاون مع المهندس أحمد زين العابدين مندوب من الإدارة المركزية للبساتين، في وزارة الزراعة، قامت بمعاينة وفحص شتلات نباتات زينة وارد الصين، والتأكد من سلامتها للسماح بدخولها البلاد.

وأوضح أن الشتلات التي جرى فححصها، تشمل فيكس متقزم وصبار جلد النمر وبامبو، وعددهم ١٤١٠٠ شتلة، مشيرا إلى أنه بالفحص تبين سلامة الرسالة الواردة إلى البلاد.

وأوضح أن اللجنة قامت أيضاً بمعاينة وفحص ٢٠ ألف شتلة فراولة مستوردة من أسبانيا، بمشاركة لجنة مكونة من الحجر الزراعي ومعهد بحوث أمراض النبات وفحص واعتماد التقاوي، وأنه بالفحص تبين سلامة الرسالة.

فحص 34 ألف شتلة "فيكس متقزم وصبار جلد النمر وبامبو" وفراولة قادمة من الصين وإسبانيا (صور)
فحص 34 ألف شتلة "فيكس متقزم وصبار جلد النمر وبامبو" وفراولة قادمة من الصين وإسبانيا (صور)
فحص 34 ألف شتلة "فيكس متقزم وصبار جلد النمر وبامبو" وفراولة قادمة من الصين وإسبانيا (صور)
فحص 34 ألف شتلة "فيكس متقزم وصبار جلد النمر وبامبو" وفراولة قادمة من الصين وإسبانيا (صور)
فحص 34 ألف شتلة "فيكس متقزم وصبار جلد النمر وبامبو" وفراولة قادمة من الصين وإسبانيا (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل

بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل

ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي

ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي

رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية

رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية