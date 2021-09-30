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عقب تدريبهم وتأهيلهم.. المجلس الأعلى للقضاء يوجه 57 قاضياً للعمل في المحاكم

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عقب تدريبهم وتأهيلهم.. المجلس الأعلى للقضاء يوجه 57 قاضياً للعمل في المحاكم عقب تدريبهم وتأهيلهم.. المجلس الأعلى للقضاء يوجه 57 قاضياً للعمل في المحاكم
ترقية عدد من القضاة على مختلف الدرجات واتخاذ عدد من القرارات ذات الصلة

عقب تدريبهم وتأهيلهم.. المجلس الأعلى للقضاء يوجه 57 قاضياً للعمل في المحاكم

وجّه المجلس الأعلى للقضاء 57 قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم.

تفصيلاً، عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السادس في دورته الرابعة عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التقارير المرفوعة عن سير العمل في عدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

فيما استعرض المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، حيث وجّه 57 قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى؛ بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، وترقية عدد من القضاة على مختلف الدرجات، واتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة.

وبحث المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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