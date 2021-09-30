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نوّه بـ90 إصلاحاً يعزز ويحمي.. "حقوق الإنسان" يهنئ القيادة بيوم الوطن

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نوّه بـ90 إصلاحاً يعزز ويحمي.. "حقوق الإنسان" يهنئ القيادة بيوم الوطن نوّه بـ90 إصلاحاً يعزز ويحمي.. "حقوق الإنسان" يهنئ القيادة بيوم الوطن
فيما أكد على ما تحقق من قرارات و"إنجازات تنموية وحقوقية غير مسبوقة"

نوّه بـ90 إصلاحاً يعزز ويحمي..

رفع مجلس هيئة حقوق الإنسان التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

ونوّه المجلس، خلال جلسته التي عقدها، بما تحقق من إنجازات تنموية وحقوقية غير مسبوقة، في ظل حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على رخاء وأمن شعبها، والخطوات الرائدة نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، كما نوه بما صدر من قرارات وأنظمة وتدابير وإصلاحات تجاوزت 90 إصلاحاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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