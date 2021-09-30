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تباين في النفط عقب ارتفاع المخزونات الأمريكية.. هنا سعر برنت

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تباين في أسعار النفط عقب ارتفاع المخزونات الأمريكية.. هنا سعر برنت تباين في النفط عقب ارتفاع المخزونات الأمريكية.. هنا سعر برنت
مدفوعة بتعافي الطلب رغم عودة الإنتاج لخليج المكسيك بعد إعصار "أيدا"

تباين في أسعار النفط عقب ارتفاع المخزونات الأمريكية.. هنا سعر برنت

انحسرت عمليات بيع كانت تلقّت دفعة من زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وتباين أداء النفط، فيما يتوقع محللون احتمال ألا يلبي المعروض الطلب الذي يتعافى.

وتراجع خام برنت ثمانية سنتات إلى 78.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع 0.6 بالمائة أمس الأربعاء، وارتفع الخام الأمريكي 11 سنتاً إلى 74.94 دولار للبرميل بعد أن نزل أيضا 0.6 بالمائة في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس: إن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي، وارتفعت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر إلى 418.5 مليون وفقاً لما كشفته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" لانخفاض 1.7 مليون برميل.

وبحسب "سي إن بي سي"، ارتفع الخامان القياسيان في وقت سابق من الجلسة، عقب يومين من الخسائر، فيما يتطلع المراهنون على ارتفاع النفط للحاجز القادم الذي سيخترقه السعر بعد أن ارتفع برنت فوق 80 دولاراً للمرة الأولى في ثلاث سنوات يوم الثلاثاء.

وتتوقع "سيتي جروب" أن تسجل حسابات النفط عجزاً 1.5 مليون برميل يومياً في المتوسط على مدى الأشهر الستة القادمة، حتى مع استمرار زيادة الإمدادات.

وفي الأسبوع القادم، من المتوقع أن تُبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم ، المجموعة المعروفة باسم أوبك+ على اتفاق لإضافة 400 ألف برميل يومياً إلى إنتاجهم في نوفمبر.

ويأتي ارتفاع المخزونات الأمريكية في الوقت الذي يعود فيه الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة إلى قرب المستويات التي سجلها قبل الإعصار "أيدا" قبل نحو شهر. وزاد الإنتاج إلى 11.1 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي، لكن شركات الحفر الأمريكية لم تسارع بشكل كبير لفتح صنابير النفط بعد أن تعرضت لانتقادات من المساهمين؛ بسبب توسع سريع وفضفاض في السابق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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