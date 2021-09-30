أخبار عاجلة

برشلونة يعلن عن خسائر بقيمة 481 مليون يورو -
ريماس تطرح برومو «أبوعلى».. وتفاجئ جمهورها بإعلان خطبتها -
قبل مواجهة برشلونة .. تاريخ مشاركات الزمالك في كأس العالم لأندية كرة اليد -
السكة الحديد تفتح باب الإشتراكات للطلبة اعتبارا من السبت -
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل فتاة المول إلى ديسمبر المقبل لاستكمال طلبات الدفاع -
اتحاد الكرة يعلن عن برنامج المنتخب غدا استعدادا لمباراة مصر وليبيا -
"موهبة" و"الألكسو" تدشنان مبادرة "الموهوبون العرب" لصناعة المستقبل -
زوار "كتاب الرياض" يستمتعون بتحويل أسمائهم لنماذج لجماليات الخط العربي -
أمين الطائف يطّلع على إنجازات معالجة التشوه البصري بالمحافظة -
في أول مشاركة لها بـ"كتاب الرياض".. لماذا اكتفت "كرستيز" اللندنية بعرض خريطة لشبه الجزيرة العربية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أبحاث الذكاء الاصطناعي نحو مستقبل أفضل .. ورشة عمل بجامعة حلوان

Print
أبحاث الذكاء الاصطناعي نحو مستقبل أفضل .. ورشة عمل بجامعة حلوان أبحاث الذكاء الاصطناعي نحو مستقبل أفضل .. ورشة عمل بجامعة حلوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة عمل بعنوان أبحاث الذكاء الاصطناعي نحو مستقبل أفضل وذلك عبر برنامج زووم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير المركز ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، .

حاضر في ورشة العمل الدكتور أحمد الجارحي أستاذ هندسة التحكم بكلية الهندسة جامعة حلوان، وأدار الورشة الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، الأستاذة الدكتورة هايدي خليل عضو المكتب التنفيذى لمركز دعم البحث العلمي.

أكد الدكتور ماجد نجم على حرص جامعة حلوان على تنظيم ورش العمل لرفع الوعي بالبحث العلمي واهميتة لوصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي.

يأتى ذلك نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى والارتقاء به.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منى فؤاد عطية على حرص قطاع البحث العلمى على بناء كوادر بحثية ما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، والعمل على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية.

هذا وقد اوضح الدكتور محمد القصاص أن ورش العمل هذه تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة، والقدرة على الابتكار، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث ان البحث العلمي هو المحرك الأول والأساس الذي تعتمد عليه الدول المتقدمة.

تضمنت ورشة العمل التطرق إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي، وكذا التعرف على خصائص المنظومات الذكية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عرض الأبحاث المرتبطة بالمنظومات الذكية.

وفى نهاية الورشة تم فتح باب المناقشة والإجابة على جميع التساؤلات.

حضر ورشة العمل 284 من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حيث كما حضر 205 آخرين من مختلف الجامعات والمؤسسات المصرية، حضر 109 من جامعة حلوان، ومن الدول العربية حضر 75، كما حضر 4 من الدول الأجنبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل

بوتين : أوروبا ارتكبت أخطاء لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل

ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي

ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي

رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية

رجال سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية