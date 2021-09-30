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شوبير يكشف تطورات تجديد معلول تعاقده مع الأهلي وحقيقة عرض الدحيل

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شوبير يكشف تطورات تجديد معلول تعاقده مع الأهلي وحقيقة عرض الدحيل شوبير يكشف تطورات تجديد معلول تعاقده مع الأهلي وحقيقة عرض الدحيل

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات تجديد التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية :”على مسؤوليتي الشخصية، علي معلول، قريب جدًا من تجديد تعاقده مع النادي الأهلي، هناك اختلاف بسيط حول بعض الأمور المالية، سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة".

وأضاف :"لا أساس من الصحة لما تردد عن مفاوضات نادي الدحيل القطري مع علي معلول"، مضيفًا :"تواصلت مع أحد الأشخاص القريب من اللاعب ونفي لي وجود عرض من الدحيل القطري".

وتابع :"معلول، أصبح جزء من النادي الأهلي، حيث نجح في الفوز بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء، لذلك اللاعب لا يفكر في خوض تجربة جديدة، وتجديده تعاقده أصبح مسألة وقت".

المصرى اليوم

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