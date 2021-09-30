شوبير يكشف تطورات تجديد معلول تعاقده مع الأهلي وحقيقة عرض الدحيل

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات تجديد التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية :”على مسؤوليتي الشخصية، علي معلول، قريب جدًا من تجديد تعاقده مع النادي الأهلي، هناك اختلاف بسيط حول بعض الأمور المالية، سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة".

وأضاف :"لا أساس من الصحة لما تردد عن مفاوضات نادي الدحيل القطري مع علي معلول"، مضيفًا :"تواصلت مع أحد الأشخاص القريب من اللاعب ونفي لي وجود عرض من الدحيل القطري".

وتابع :"معلول، أصبح جزء من النادي الأهلي، حيث نجح في الفوز بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء، لذلك اللاعب لا يفكر في خوض تجربة جديدة، وتجديده تعاقده أصبح مسألة وقت".