خالد رفعت يكشف شكل الدوري الأقرب للتنفيذ في الموسم الجديد.. «من دور واحد»

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قال خالد رفعت، عضو رابطة الأندية المحترفة، إنه كان يسعى دائمًا لتكوين الرابطة منذ عام 2002 عندما كان عضوًا بإدارة نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن حلمه تحقق بإنشائها.

وأضاف رفعت، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الهدف من رابطة الأندية المحترفة هو تعظيم مسابقة الدوري ومصالح الأندية، موضحًا أن البطولة يمكن أن تكون هي المنتج الرياضي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط.

واستكمل تصريحاته، أن رابطة الأندية تضم مجموعات خبرات متنوعة قادرة على تطوير مسابقة الدوري الممتاز، موضحًا أنه من الوارد حدوث خلافات في الرابطة خاصة وأن هذا صحي لكنه بعيد تمامًا عن فكرة الانتماءات.

واختتم تصريحاته «هناك أكثر من مقترح لشكل الدوري الجديد يتم مناقشته، والغرض من ذلك هو تخفيف الضغط على الأندية المشاركة بالمسابقات الإفريقية بالإضافة لإفادة بقية الأندية المشاركة بالدوري، والشكل الأقرب للتنفيذ إقامة دوري من دور واحد على أن يتنافس على أول 8 أندية على اللقب وآخر 10 أندية على الهبوط، ويوم السبت المقبل سيعلن التصور النهائي».