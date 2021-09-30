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بث مباشر مشاهدة مباراة وليبيريا اليوم الخميس 30 - 9-2021

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بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وليبيريا اليوم الخميس 30 - 9-2021 بث مباشر مشاهدة مباراة وليبيريا اليوم الخميس 30 - 9-2021

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موعد مباراة وليبيريا الودية اليوم الخميس فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

حراس المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبو جبل () محمد بسام (طلائع الجيش) محمد صبحي (فاركو).

المدافعون

أحمد فتوح (الزمالك) محمد عبد الشافي (الزمالك) محمود حمدي - الونش - (الزمالك) أيمن أشرف (الأهلي) علي جبر (بيراميدز) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أحمد توفيق (بيراميدز) أكرم توفيق (الأهلي).

لاعبو الوسط:

حمدي فتحي (الأهلي) عمرو السولية (الأهلي طارق حامد (الزمالك) مهند لاشين (طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - (الأهلي) عبد الله السعيد (بيراميدز)

المهاجمون:

محمد شريف (الأهلي) مصطفى فتحي (الزمالك) رمضان صبحي (بيراميدز) إبراهيم عادل (بيراميدز) أحمد سيد - زيزو - (الزمالك) أحمد سمير (طلائع الجيش).

وقال جمعة: «منتخب مصر كسب مدرب عالمي بالتعاقد مع كارلوس كيروش، كما أنه يثق في مساعديه الأجانب والمصريين وهو ما ظهر خلال الاجتماع الذي جمعه بالطاقم الفني، سيتم إعلان أسماء اللاعبين يوم 26 سبتمبر الجاري، وسيخوض مواجهة ودية مع ليبيريا يوم 30 من الشهر ذاته على برج العرب».

وأضاف: «أنه تم التواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول، للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل لخوض مواجهتي ليبيا، وسنحاول أن يكون محمد صلاح متواجد مع منتخب مصر في مباراتي ليبيا، وتم التواصل مع اللاعب».

وعن أزمة مصطفى محمد قال: «القرار يخص اتحاد الكرة لحسم موقف اللاعب بعد أزمته مع الجهاز الفني السابق في مباراة الجابون، والجهاز الحالي لم يتحدث في موضوع اللاعب». ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا، يوم 9 أكتوبر المقبل على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات 2022.

المصرى اليوم

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