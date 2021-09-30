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شنت إدارة تموين برج العرب في الاسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الادارة،حملات تموينية بنطاق الادارة، أسفرت عن تحريز وضبط سكر حر ناقص الوزن وعرض سلع مجهولة المصدر.

وقال «العدوي»، أن الحملة تأتى في اطار تنفيذ تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق والسوبر ماركت والمحلات لحماية المواطنين من المنتجات منتهية الصلاحية والمنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس.

وأسفرت الحملة عن ضبط سوبر ماركت بحيازته سكر حر ناقص الوزن بمقدار ٧٠ جم في الكيلو الواحد وتم ضبط والتحفظ على ٧٠٠ كيس سكر ناقصة الوزن مدون عليها واحد كجم، وكذلك لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم ضبط والتحفظ على ٦ كيلو زبدة بأطباق فويل غير مدون عليها أي بيانات، و١٦ طبق فويل بداخله سجق مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.

تحريز سكر حر ناقص الوزن وسلع مجهولة المصدر في حملة لـ"تموين الإسكندرية" (صور)

تحريز سكر حر ناقص الوزن وسلع مجهولة المصدر في حملة لـ"تموين الإسكندرية" (صور)

تحريز سكر حر ناقص الوزن وسلع مجهولة المصدر في حملة لـ"تموين الإسكندرية" (صور)

تحريز سكر حر ناقص الوزن وسلع مجهولة المصدر في حملة لـ"تموين الإسكندرية" (صور)