أخبار عاجلة

برشلونة يعلن عن خسائر بقيمة 481 مليون يورو -
ريماس تطرح برومو «أبوعلى».. وتفاجئ جمهورها بإعلان خطبتها -
قبل مواجهة برشلونة .. تاريخ مشاركات الزمالك في كأس العالم لأندية كرة اليد -
السكة الحديد تفتح باب الإشتراكات للطلبة اعتبارا من السبت -
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل فتاة المول إلى ديسمبر المقبل لاستكمال طلبات الدفاع -
اتحاد الكرة يعلن عن برنامج المنتخب غدا استعدادا لمباراة مصر وليبيا -
"موهبة" و"الألكسو" تدشنان مبادرة "الموهوبون العرب" لصناعة المستقبل -
زوار "كتاب الرياض" يستمتعون بتحويل أسمائهم لنماذج لجماليات الخط العربي -
أمين الطائف يطّلع على إنجازات معالجة التشوه البصري بالمحافظة -
في أول مشاركة لها بـ"كتاب الرياض".. لماذا اكتفت "كرستيز" اللندنية بعرض خريطة لشبه الجزيرة العربية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تحريز سكر حر ناقص الوزن وسلع مجهولة المصدر في حملة لـ«تموين الإسكندرية» (صور)

Print
تحريز سكر حر ناقص الوزن وسلع مجهولة المصدر في حملة لـ«تموين الإسكندرية» (صور) تحريز سكر حر ناقص الوزن وسلع مجهولة المصدر في حملة لـ«تموين الإسكندرية» (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين برج العرب في الاسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الادارة،حملات تموينية بنطاق الادارة، أسفرت عن تحريز وضبط سكر حر ناقص الوزن وعرض سلع مجهولة المصدر.

وقال «العدوي»، أن الحملة تأتى في اطار تنفيذ تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق والسوبر ماركت والمحلات لحماية المواطنين من المنتجات منتهية الصلاحية والمنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس.

وأسفرت الحملة عن ضبط سوبر ماركت بحيازته سكر حر ناقص الوزن بمقدار ٧٠ جم في الكيلو الواحد وتم ضبط والتحفظ على ٧٠٠ كيس سكر ناقصة الوزن مدون عليها واحد كجم، وكذلك لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم ضبط والتحفظ على ٦ كيلو زبدة بأطباق فويل غير مدون عليها أي بيانات، و١٦ طبق فويل بداخله سجق مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.

تحريز سكر حر ناقص الوزن وسلع مجهولة المصدر في حملة لـ"تموين الإسكندرية" (صور)
تحريز سكر حر ناقص الوزن وسلع مجهولة المصدر في حملة لـ"تموين الإسكندرية" (صور)
تحريز سكر حر ناقص الوزن وسلع مجهولة المصدر في حملة لـ"تموين الإسكندرية" (صور)
تحريز سكر حر ناقص الوزن وسلع مجهولة المصدر في حملة لـ"تموين الإسكندرية" (صور)
تحريز سكر حر ناقص الوزن وسلع مجهولة المصدر في حملة لـ"تموين الإسكندرية" (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينها لحوم ودواجن فاسدة.. «شرطة التموين»: ضبط 1293 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها لحوم ودواجن فاسدة.. «شرطة التموين»: ضبط 1293 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ«التموين» وحي شرق

محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ«التموين» وحي شرق

طريقة إضافة الأفراد الجدد على بطاقة التموين فى خطوات بسيطة

طريقة إضافة الأفراد الجدد على بطاقة التموين فى خطوات بسيطة

«شرطة التموين» تكثف حملاتها وتضبط 2571 قضية متنوعة

«شرطة التموين» تكثف حملاتها وتضبط 2571 قضية متنوعة