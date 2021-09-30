قبل أيام من بدء الدراسة.. «تموين الإسكندرية» تضبط 19 ألف «زمزمية» مجهولة المصدر (صور)

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شنت إدارة التجارة الداخلية في مديرية التموين بالاسكندرية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، بالاشتراك مع مباحث التموين حملات في نطاق منطقة أبيس على مخازن ومحلات الادوات المنزلية أسفرت عن مخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تأتي الحملات قبل أيام من بدء العام الدراسى الجديد.

وقال «الطيب»، أن الحملات تأتي في اطار تشديد الرقابة على السلع مجهولة المصدر حماية المواطنين من الغش التجارى والتدليس خاصة سلع أدوات حفظ الأغذية المدرسية مع اقتراب دخول المدارس وكذلك الأدوات البلاستيكية والزجاجية.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٣ محضر حيازة سلع وأدوات منزلية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ١٩٠٠٠ علب حفظ أطعمة أطفال وزمزميات مياه وعلب ثلاجة لحفظ الأطعمة مجهولة المصدر، و٤٨٠ دورق زجاج مجهول المصدر، و١٢٠٠ ماج زجاج مجهول المصدر، و٩٦٠ عصارة موالح مجهولة المصدر، و٢٢٦٠ طبق فاكهة زجاج مجهول المصدر.

قبل أيام من بدء الدراسة .. "تموين الاسكندرية" تضبط 19 ألف "زمزمية" مجهولة المصدر (صور)

قبل أيام من بدء الدراسة .. "تموين الاسكندرية" تضبط 19 ألف "زمزمية" مجهولة المصدر (صور)

قبل أيام من بدء الدراسة .. "تموين الاسكندرية" تضبط 19 ألف "زمزمية" مجهولة المصدر (صور)