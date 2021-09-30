أخبار عاجلة

برشلونة يعلن عن خسائر بقيمة 481 مليون يورو -
ريماس تطرح برومو «أبوعلى».. وتفاجئ جمهورها بإعلان خطبتها -
قبل مواجهة برشلونة .. تاريخ مشاركات الزمالك في كأس العالم لأندية كرة اليد -
السكة الحديد تفتح باب الإشتراكات للطلبة اعتبارا من السبت -
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل فتاة المول إلى ديسمبر المقبل لاستكمال طلبات الدفاع -
اتحاد الكرة يعلن عن برنامج المنتخب غدا استعدادا لمباراة مصر وليبيا -
"موهبة" و"الألكسو" تدشنان مبادرة "الموهوبون العرب" لصناعة المستقبل -
زوار "كتاب الرياض" يستمتعون بتحويل أسمائهم لنماذج لجماليات الخط العربي -
أمين الطائف يطّلع على إنجازات معالجة التشوه البصري بالمحافظة -
في أول مشاركة لها بـ"كتاب الرياض".. لماذا اكتفت "كرستيز" اللندنية بعرض خريطة لشبه الجزيرة العربية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

قبل أيام من بدء الدراسة.. «تموين الإسكندرية» تضبط 19 ألف «زمزمية» مجهولة المصدر (صور)

Print
قبل أيام من بدء الدراسة.. «تموين الإسكندرية» تضبط 19 ألف «زمزمية» مجهولة المصدر (صور) قبل أيام من بدء الدراسة.. «تموين الإسكندرية» تضبط 19 ألف «زمزمية» مجهولة المصدر (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التجارة الداخلية في مديرية بالاسكندرية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، بالاشتراك مع مباحث التموين حملات في نطاق منطقة أبيس على مخازن ومحلات الادوات المنزلية أسفرت عن مخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تأتي الحملات قبل أيام من بدء العام الدراسى الجديد.

وقال «الطيب»، أن الحملات تأتي في اطار تشديد الرقابة على السلع مجهولة المصدر حماية المواطنين من الغش التجارى والتدليس خاصة سلع أدوات حفظ الأغذية المدرسية مع اقتراب دخول المدارس وكذلك الأدوات البلاستيكية والزجاجية.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٣ محضر حيازة سلع وأدوات منزلية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ١٩٠٠٠ علب حفظ أطعمة أطفال وزمزميات مياه وعلب ثلاجة لحفظ الأطعمة مجهولة المصدر، و٤٨٠ دورق زجاج مجهول المصدر، و١٢٠٠ ماج زجاج مجهول المصدر، و٩٦٠ عصارة موالح مجهولة المصدر، و٢٢٦٠ طبق فاكهة زجاج مجهول المصدر.

قبل أيام من بدء الدراسة .. "تموين الاسكندرية" تضبط 19 ألف "زمزمية" مجهولة المصدر (صور)
قبل أيام من بدء الدراسة .. "تموين الاسكندرية" تضبط 19 ألف "زمزمية" مجهولة المصدر (صور)
قبل أيام من بدء الدراسة .. "تموين الاسكندرية" تضبط 19 ألف "زمزمية" مجهولة المصدر (صور)
قبل أيام من بدء الدراسة .. "تموين الاسكندرية" تضبط 19 ألف "زمزمية" مجهولة المصدر (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينها لحوم ودواجن فاسدة.. «شرطة التموين»: ضبط 1293 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها لحوم ودواجن فاسدة.. «شرطة التموين»: ضبط 1293 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ«التموين» وحي شرق

محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ«التموين» وحي شرق

طريقة إضافة الأفراد الجدد على بطاقة التموين فى خطوات بسيطة

طريقة إضافة الأفراد الجدد على بطاقة التموين فى خطوات بسيطة

«شرطة التموين» تكثف حملاتها وتضبط 2571 قضية متنوعة

«شرطة التموين» تكثف حملاتها وتضبط 2571 قضية متنوعة