أخبار عاجلة

برشلونة يعلن عن خسائر بقيمة 481 مليون يورو -
ريماس تطرح برومو «أبوعلى».. وتفاجئ جمهورها بإعلان خطبتها -
قبل مواجهة برشلونة .. تاريخ مشاركات الزمالك في كأس العالم لأندية كرة اليد -
السكة الحديد تفتح باب الإشتراكات للطلبة اعتبارا من السبت -
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل فتاة المول إلى ديسمبر المقبل لاستكمال طلبات الدفاع -
اتحاد الكرة يعلن عن برنامج المنتخب غدا استعدادا لمباراة مصر وليبيا -
"موهبة" و"الألكسو" تدشنان مبادرة "الموهوبون العرب" لصناعة المستقبل -
زوار "كتاب الرياض" يستمتعون بتحويل أسمائهم لنماذج لجماليات الخط العربي -
أمين الطائف يطّلع على إنجازات معالجة التشوه البصري بالمحافظة -
في أول مشاركة لها بـ"كتاب الرياض".. لماذا اكتفت "كرستيز" اللندنية بعرض خريطة لشبه الجزيرة العربية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«المرأة صانعة السلام» تختتم المرحلة الأولى بالإسكندرية بتوعية 31 ألف مواطن بـ54 قرية ونجع

Print
«المرأة صانعة السلام» تختتم المرحلة الأولى بالإسكندرية بتوعية 31 ألف مواطن بـ54 قرية ونجع «المرأة صانعة السلام» تختتم المرحلة الأولى بالإسكندرية بتوعية 31 ألف مواطن بـ54 قرية ونجع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الحملة التنويرية التي ينظمها المجلس القومي للمرأة تحت عنوان «المرأة صانعة السلام»، المرحلة الاولى في الاسكندرية، مساء أمس.

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، ان الحملة استمرت على مدار ثلاثة ايام استهدفت خلالها 54 قرية ونجع على مستوى أحياء مركز ومدينة برج العرب قرى حياة كريمة وحي وسط وحي غرب، من خلال 7070 زيارة وتوعية 31000 من السيدات والرجال والأطفال.

وأوضح أن عضوات الفرع ورائدات المجلس والواعظات والراهبات ومحاميات مكتب الشكاوى، المشاركات في الحملة قمن بنقل رسائل الحملة والتى تتضمن تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى، تركيزاً على القري ذات الأولوية في مبادرة حياة كريمة، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب.

وأضافت:«تضمنت أيضاً فعاليات الحملة احتفالية يوم ارض الأمن والسلام واستهدفت 288 من السيدات والأطفال والرجال من خلال ورش عمل رسم للأطفال ورسم على الوجه، بالتعاون مع شركه مياه شرب الإسكندرية، بالإضافة إلى عروض فنية شملت موسيقى واغاني وطنيه من فرقة أبوقير للموسيقى العربية وعروض فنون شعبية وتنورة من فرقة الأنفوشي للفنون الشعبيه.

وأشارت مقررة الفرع إلى ان المرحلة الثانية من الحملة تبدأ في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

"المرأة صانعة السلام" تختتم المرحلة الأولى بالاسكندرية بتوعية 31 ألف مواطناً بـ54 قرية ونجع (صور)
"المرأة صانعة السلام" تختتم المرحلة الأولى بالاسكندرية بتوعية 31 ألف مواطناً بـ54 قرية ونجع (صور)
"المرأة صانعة السلام" تختتم المرحلة الأولى بالاسكندرية بتوعية 31 ألف مواطناً بـ54 قرية ونجع (صور)
"المرأة صانعة السلام" تختتم المرحلة الأولى بالاسكندرية بتوعية 31 ألف مواطناً بـ54 قرية ونجع (صور)
"المرأة صانعة السلام" تختتم المرحلة الأولى بالاسكندرية بتوعية 31 ألف مواطناً بـ54 قرية ونجع (صور)

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي

ميدو يوجه رسالة لثنائي منتخب مصر طارق حامد وحمدي فتحي

اتحاد الكرة يعلن عن برنامج المنتخب غدا استعدادا لمباراة مصر وليبيا

اتحاد الكرة يعلن عن برنامج المنتخب غدا استعدادا لمباراة مصر وليبيا

غنائم الجيش المصرى من العدو بعد انتصار أكتوبر المجيد ???????????????? طائرات ودبابات وصواريخ

غنائم الجيش المصرى من العدو بعد انتصار أكتوبر المجيد ???????????????? طائرات ودبابات وصواريخ