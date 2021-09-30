«المرأة صانعة السلام» تختتم المرحلة الأولى بالإسكندرية بتوعية 31 ألف مواطن بـ54 قرية ونجع

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اختتمت الحملة التنويرية التي ينظمها المجلس القومي للمرأة تحت عنوان «المرأة صانعة السلام»، المرحلة الاولى في الاسكندرية، مساء أمس.

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، ان الحملة استمرت على مدار ثلاثة ايام استهدفت خلالها 54 قرية ونجع على مستوى أحياء مركز ومدينة برج العرب قرى حياة كريمة وحي وسط وحي غرب، من خلال 7070 زيارة وتوعية 31000 من السيدات والرجال والأطفال.

وأوضح أن عضوات الفرع ورائدات المجلس والواعظات والراهبات ومحاميات مكتب الشكاوى، المشاركات في الحملة قمن بنقل رسائل الحملة والتى تتضمن تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى، تركيزاً على القري ذات الأولوية في مبادرة حياة كريمة، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب.

وأضافت:«تضمنت أيضاً فعاليات الحملة احتفالية يوم مصر ارض الأمن والسلام واستهدفت 288 من السيدات والأطفال والرجال من خلال ورش عمل رسم للأطفال ورسم على الوجه، بالتعاون مع شركه مياه شرب الإسكندرية، بالإضافة إلى عروض فنية شملت موسيقى واغاني وطنيه من فرقة أبوقير للموسيقى العربية وعروض فنون شعبية وتنورة من فرقة الأنفوشي للفنون الشعبيه.

وأشارت مقررة الفرع إلى ان المرحلة الثانية من الحملة تبدأ في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

"المرأة صانعة السلام" تختتم المرحلة الأولى بالاسكندرية بتوعية 31 ألف مواطناً بـ54 قرية ونجع (صور)

"المرأة صانعة السلام" تختتم المرحلة الأولى بالاسكندرية بتوعية 31 ألف مواطناً بـ54 قرية ونجع (صور)

"المرأة صانعة السلام" تختتم المرحلة الأولى بالاسكندرية بتوعية 31 ألف مواطناً بـ54 قرية ونجع (صور)

"المرأة صانعة السلام" تختتم المرحلة الأولى بالاسكندرية بتوعية 31 ألف مواطناً بـ54 قرية ونجع (صور)