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قال الفنان الشاب تيام قمر إنه لاينزعج من جملة «ده عشان ابن مصطفى قمر» التي تتردد كثيرا منذ دخوله المجال الفني بدعم والده الفنان مصطفى قمر ووصف ذلك «بالعكس دي حاجة تبسطني».

وأشار تيام خلال لقاءه في برنامج «إسألني» على قناة «CBC» إلى بداياته حين شارك وشقيقه في طفولتهما في فيلم «قلب جرئ» مع والدهما والفنانة ياسمين عبدالعزيز لافتا إلى أن والده اراد توثيق تلك المشاركة في طفولته بالظهور معه في الفيلم.

وحول تمتعه بالحظ قال: «بحس إنه رزق مش حظ ..وباحمد ربنا على الفرص اللي بتجيلي وان الناس بتتفرج على وعلى شغلي».

وتابع أن والدته غادة هي مديرة أعماله وتنسق له عمله الفني وأوضح: «مقدرش أقولها مامي واحنا في شغل..طالما في شغل هي مديرة أعمالي أستاذة غادة..بس بنتخانق كتير خاصة لما برمي هدومي في الأوضة».

وتحدث تيام عن تغييره مجال دراسته 6 مرات بدأها بالهندسة وذلك بسبب حبه للتمثيل مادفعه في النهاية إلى الاتجاه لدراسة التمثيل لصقل موهبته.

وعن اتجاهه للغناء مثل والده قال :«جربت خفيف جدا بس ملقتش نفسي فيه»..كما كشف عن عدم اختياره لتجسيد شخصية «علاء الدين» في فيلم عالمي رغم إجراءه كاستينج له إلا أنه لم يحزن لذلك واعتبره«نصيب».

وتحدث تيام مصطفى قمر عن شائعات ارتباطه بالفنانة ليلى أحمد زاهر وقال: «بيطلع شائعات عن ارتباطي أنا وليلى أحمد زاهر علشان أنا وليلى أصحاب قوي وهي زي أختي الصغيرة وملك أختها كمان، فأكيد الناس هتحب تتكلم وتنشر أي حاجة».