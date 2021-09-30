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إلهام شاهين : «كنت خجولة وحساسة وذهبت للدكتور وأنا طفلة بسبب الكسوف»

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إلهام شاهين : «كنت خجولة وحساسة وذهبت للدكتور وأنا طفلة بسبب الكسوف» إلهام شاهين : «كنت خجولة وحساسة وذهبت للدكتور وأنا طفلة بسبب الكسوف»

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قالت الفنانة إلهام شاهين، إن والدها السيد شاهين، كانت روحه فنية وكان شاعرًا، ولكنه كان يرفض عملها في الفن، مضيفة: «كنت خجولة وحساسة للغاية، وذهبت للدكتور وأنا طفلة بسبب الكسوف».

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المهرجان القومي للمسرح، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا، لتكريمها، وحفل توقيع كتاب لها، قام بتأليفه الكاتب جمال عبدالناصر، تحت عنوان «المتمردة».

وأعربت عن سعادتها بداية حديث بالتكريم، قائلة: «تكريمي من المهرجان القومى للمسر ح هو أهم تكريم في مسيرتي وله فرحته الخاصة، وقيمة التكريم من قيمة الجهة التي تقدمه وهى الدولة المصرية وعنوان (المتمردة) الذي اختاره المؤلف عجبنى جدا».

يُشار إلى الدورة الـ 14 للمهرجان القومي للمسرح، انطلقت الإثنين الماضي وتستمر حتى 9 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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