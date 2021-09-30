"جامعة جدة" تعلن عن وظائف شاغرة بنظام التعاقد والتشغيل المباشر

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للكادر الإداري والطبي.. مدة التقديم 10 أيام تبدأ من الأحد المقبل

أعلنت جامعة جـدة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، وترغب في شغلها بمواطنين على النحو التالي:

- أولًا: وظائف بنظام التعاقد على كلٍّ من سلم رواتب الموظفين العام (الكادر الإداري)، وعقود التشغيل المباشر.

- ثانيًا: وظائف طبية وصحية شاغرة على (الكادر الطبي) للمواطنين بنظام التعاقد على بند التشغيل المباشر.

ووفق ما هو موضح بالإعلان، ترغب الجامعة بشغلها عن طريق المسابقة من حملة المؤهلات العلمية والعملية المناسبة، وستكون مدة التقديم عشرة أيام من يوم الأحد 26/ 2/ 1443هـ الموافق (3/ 10/ 2021م) على موقع الجامعة، https://jobs.uj.edu.sa الصفحة الرئيسية (المسابقة الوظيفية).