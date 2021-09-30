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الوقود الأزرق.. الغاز في أوروبا تواصل تسجيل مستويات تاريخية

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الوقود الأزرق.. أسعار الغاز في أوروبا تواصل تسجيل مستويات تاريخية الوقود الأزرق.. الغاز في أوروبا تواصل تسجيل مستويات تاريخية
في انتظار الإمدادات الروسية قبل دخول الشتاء مع قلة المخزون الأوروبي

الوقود الأزرق.. أسعار الغاز في أوروبا تواصل تسجيل مستويات تاريخية

واصلت الغاز الارتفاع اليوم الخميس، وتجاوز سعرها مستوى 1070 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وسجل بذلك الوقود الأزرق مستويات تاريخية.

ووفقًا لمؤشر TTF الهولندي، الذي يُعتبر من أكثر مراكز البيع الأوروبية سيولة وبيعًا، تجاوز سعر العقود الآجلة للغاز خلال تعاملات اليوم، مستوى 1070 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

وقبل يومين كانت أسعار الغاز قد سجلت مستويات تاريخية؛ حيث تجاوزت مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.

وفي وقت سابق -وفق " اليوم"- حذّر خبراء في مجال الطاقة، استطلعت آراءَهم وكالة "تاس"، من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، وأشاروا إلى أن عدة عوامل تؤثر على الأسعار منها زيادة الطلب في آسيا والطقس.

وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.

ويتوقع خبراء أن يساهم تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي- 2" في استقرار أسعار الغاز في أوروبا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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