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112 مستفيدًا من مبادرة «مشروعك» في مدينة العريش

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112 مستفيدًا من مبادرة «مشروعك» في مدينة العريش 112 مستفيدًا من مبادرة «مشروعك» في مدينة العريش

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أعلنت الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بديوان عام شمال سيناء، عن استفادة 112 شخصًا من المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية «مشروعك»، في مدينة العريش، وذلك بتوجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال أسامة الشريف مدير عام الادارة العامة والمدير التنفيذى لـ «مشروعك» أنه تم التنسيق مع عدد من البنوك وتوفير مقرات لها في العريش لخدمة أبناء مراكز ومدن العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، وبئر العبدلتمويل المشروعات المقدمة.

أضاف الشريف، أن عدد المستفيدين بالمشروع في مدينة العريش يبلغ 112 شخصًا بقيمة 8 مليون و276 ألف و534 جنيهًا، حيث وفرت عدد 226 فرصة عمل.

أكد عي أن من بين المشروعات المنفذة مشروعات منزلية ومشروعات بقالة ومطاعم وورش نجارة وحدادة وزيوت وشحومات واصلاح ومخابز وورش ومعارض وقطع غيار ومشروعات متنوعة ومحلات لبيع الحلوى ومواد البناء والحبوب والأعلاف والدواجن والمنظفات والأحذية وأدوات السباكة وقطع غيار التوكتوك ومحلات تنجيد وملابس وتريكو ومخابز وأفران وسوبر ماركت وكوفى شوب وكافتيريا وصالون حلاقة وكهرباء وأحذية وأدوات منزلية وعطور وترزى وتجارة أسماك وغيرها .

المصرى اليوم

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