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"الإحصاء": انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.3%

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"الإحصاء": انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.3% "الإحصاء": انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.3%
الهيئة: أقل مما كان عليه في الربع الثاني 2020 بـ4.2 نقاط

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني 2021 الصادرة عن هيئة الإحصاء اليوم، انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 11.3%، مقارنة بـ11.7% بنهاية الربع الأول 2021؛ حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور 6.1% وبين الإناث 22.3%.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء: إن معدل البطالة للسعوديين، بنهاية الربع الثاني 2021 أقل مما كان عليه في الربع الثاني 2020 بـ4.2 نقطة؛ أي أنه أقل من مستواه أثناء بدء جائحة كورونا.

ووفقًا للبيانات، ارتفع معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) من 6.5% إلى 6.6% بنهاية الربع الثاني 2021.

واستحوذ القطاع العام على 26.6% من إجمالي المشتغلين بنهاية الربع الثاني 2021؛ بينما بلغت نسبة المشتغلين في القطاع الخاص 53%.

وتوزع السعوديون على 54.8% في القطاع العام، و43.4% في القطاع الخاص؛ بينما توزع غير السعوديين على 60.8% في القطاع الخاص و35.4% في قطاعات أخرى.

ويشمل تصنيف "قطاعات أخرى"، قطاعات العاملين مع الأسرة والمنظمات غير الربحية والعمالة المنزلية والمنظمات الإقليمية والدولية والعاملين بالقطاع الزراعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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