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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحية «القائم» ارتفعت خلال هذه الأيام عن الأيام القليلة الماضية، لافتا إلى أن هذا الارتفاع في مصلحة المربي وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المذبوحه في الأيام المقبلة إذا لم تتدخل الدولة لإحداث التوازن المطلوب في الأسعار.

وأضاف عبدالرحمن أن كيلو لحم الجاموسي الحي ارتفع من 45 جنيه إلى 55 جنيه خلال أيام قليلة وارتفع سعر اللحم البقري الحي من 55 جنيه خلال الأيام القليله الماضية إلى 65 جنيه حاليا، متوقعا ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأيام القليلة القادمة ارتفاع كبير إذا لم تتدخل الدولة بإحداث التوازن المطلوب واستيراد الكميات المناسبه لسد الفجوة الكبيرة ما بين إنتاج اللحوم واستهلاكها.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار اللحوم الحية هو تراجع استيراد اللحوم من الخارج في ظل ارتباك عمليات استيراد وتصدير اللحوم في معظم دول العالم جراء ظهور بعض الأمراض الوبائية الخطيرة، حيث تحظر مصر استيراد أية لحوم من أي دولة تظهر فيها أمراض حيوانية خطيره قبل التأكد من سلامة وصلاحية اللحوم للاستهلاك الادمي وخلوها من أية أمراض ومطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية كإجراء احترازي لعدم دخول هذه الأمراض مصر.

وتابع أبوصدام أن ذلك حدث بالفعل بحظر استيراد اللحوم من ولاية كيرالا الهنديه بعد ظهور فيروس نيباه الخطير بها واقتصر الاستيراد من البرازيل على المواشي صغيرة السن في الفترة الأخيرة بحيث يكون البقر المستورد منها بعمر اقل من 4 سنوات بعد ظهور مرض جنون البقر بها الذي يصيب الأبقار كبيرة السن.

وأكد أبوصدام أن ارتفاع أسعار الاعلاف في الفترة الأخيرة وتقلص الزراعات العلفية أجبر الكثيرين من صغار المربين على الخروج من السوق بسبب زيادة تكاليف التربيه والخوف من الخسائر مما قلل المعروض من اللحوم الحية في الاسواق وساهم في ارتفاع أسعارها.

وأوضح أبوصدام: «أيام الشتاء المقبل قد تشهد ارتفاع في اسعار اللحوم بسبب العجز الكبير في اللحوم بمصر والذي يصل إلى اكثر من40%، في ظل الزياده السكانيه الرهيبة وزيادة الطلب على اللحوم في فصل الشتاء وضعف عمليات تحول اللحوم في الحيونات أثناء البروده عنها في الصيف بالاضافه إلى ارتباك عمليات استيراد اللحوم من البرازيل والهند في ظل انتشار الأمراض المعدية بالاضافة إلى الاقبال الكبير على استهلاك اللحوم في شهر رمضان المبارك من كل عام وأيام الأعياد والمناسبات العامة».