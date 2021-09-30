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حبس شخص متهم بالقرصنة وإنشاء مواقع إلكترونية وهمية للاستيلاء على أموال عملاء البنوك بالقليوبية

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حبس شخص متهم بالقرصنة وإنشاء مواقع إلكترونية وهمية للاستيلاء على أموال عملاء البنوك بالقليوبية حبس شخص متهم بالقرصنة وإنشاء مواقع إلكترونية وهمية للاستيلاء على أموال عملاء البنوك بالقليوبية

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قررت النيابة العامة في القليوبية حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة إنشاء مواقع الكترونية وهمية على الإنترنت للاستيلاء على حسابات العملاء في البنوك بقصد التحصل على أموالهم وطلبت النيابة ضبط وإحضار متهم آخر مقيم بمحافظة الجيزة اعترف المتهم بأنه شريك له في إنشاء المواقع الإلكترونية للقرصنة على حسابات المواطنين واجراء عمليات شرائية لمنتجات تجارية من مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة وتحميل قيمتها على حساب ضحاياهما دون علمهم.

كانت معلومات وردت لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية تفيد قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في أعمال القرصنة الإلكترونية وإختراق المواقع الإلكترونية المختلفة الخاصة بالشركات وإنشاء وإدارة صفحات مقلدة بأسماء شركات وبنوك على المعلومات الدولية «الإنترنت» بقصد الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك وإستخدام تلك البيانات المستولى عليها في سرقة ما بها من أموال أو القيام بعمليات شرائية لمنتجات تجارية من مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة وتحميل قيمتها على حساب الضحايا دون علمهم.

أضافت المعلومات أن المتهم استغل مهارته في الدخول إلى المواقع الإلكترونية وشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» والقيام بأعمال القرصنة. تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يمارس نشاطه الإجرامى بالاشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة كما أمكن الإستدلال على عدد من ضحايا المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمحل سكنه وعثر بحوزته على هاتف محمول المستخدم في نشاطه الإجرامى وبفحصه فنياً تبين أنه يحوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وأرشد عن زميله وجارى ضبطه بالتنسيق مع مباحث الجيزة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
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