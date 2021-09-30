خلال ٧ أيام.. تعليم الدوادمي يحتفي باليوم الوطني.. مشاركات لجميع الفئات

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حفل تخلله أوبريت وعروض مرئية ولقاءات.. وتكريم مشاركين وتدشين مشاريع

احتفلت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، في اليوم الوطني الـ٩١، بعدد من الفعاليات والبرامج والأنشطة؛ حيث استمرت الفعاليات طيلة أسبوع كامل، ونفذت داخل الإدارة وخارجها، وشملت جميع فئات المجتمع.

وتفصيلًا، تفاعلت إدارة التعليم بالدوادمي مع الاحتفاء باليوم الوطني ٩١، بعدد من الفعاليات طيلة أسبوع كامل، وكان أبرز البرامج والأنشطة التي نفذتها إدارة التعليم، إلقاء عدد من الكلمات الوطنية؛ منها كلمة مدير التعليم بمناسبة اليوم الوطني ٩١، وكلمات للمساعد للشؤون التعليمية والمساعد للشؤون المدرسية، إضافة لكلمة للمساعدة للشؤون التعليمية، وكلمات مديري مكاتب التعليم، ومنسوبي ومنسوبات التعليم.

وشملت الأنشطة، بطاقات تهنئة من جميع وحدات وأقسام الإدارة، وكذا إطلاق خريطة تفاعلية لمشاريع المملكة، وبرومو عبارة عن مشاركة من طلاب التربية الخاصة يعبّرون فيه عن مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني ٩١.

وتَضمنت الأنشطة فيديو بعنوان "مشاركة ولمسة وفاء" سطرها أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم، إضافة إلى فعالية الشاشة العملاقة، ومسيرة الباصات التي تحمل شعار اليوم الوطني وأعلام المملكة.

وكان من أبرز الفعاليات، إقامة حفل بهذه المناسبة، برعاية محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري، حضره مدير التعليم عبدالله بن حمد السبيعي والمساعدون ورؤساء الأقسام ومنسوبو الإدارة.

واشتمل الحفل على عدد من الفعاليات؛ إذ بدأ بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى مدير التعليم كلمة بهذه المناسبة، ثم شاهد ضيوف الحفل عرضًا مرئيًّا من تقديم قسم الإشراف التربوي يستعرض جهود الإدارة أثناء جائحة كورونا.

وتخلل الحفل تدشين مشاريع الطفولة المبكرة من قِبَل المحافظ، وعرض مرئي للإعلام والاتصال عن أبرز الاستعدادات لفعاليات اليوم الوطني، وأوبريت "هي لنا دار"، وعرض لمشاركة أبناء الشهداء والمتوفين من منسوبي التعليم عن اليوم الوطني.

واختُتم الحفل بإجراء لقاءات مع المحافظ ومدير المستشفى ورئيس البلدية، وتكريم الجهات الحكومية والأهلية المتعاونة والمشاركة في فعاليات اليوم الوطني.

وفي نفس الصدد أقيم احتفال باليوم الوطني ٩١ في القسم النسائي، نفذه النشاط الطلابي للبنات حضره منسوبات الإدارة وتخلله فعاليات متنوعة وأنشطة وطنية معبرة عن مكانة يوم الوطن في نفوس الجميع.