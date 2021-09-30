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الهند تسجل 23 ألفا و529 إصابة جديدة و311 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

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الهند تسجل 23 ألفا و529 إصابة جديدة و311 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة الهند تسجل 23 ألفا و529 إصابة جديدة و311 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

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سجلت وزارة الصحة الهندية 23 ألفا و529 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 33 مليونا و739 ألفا و980 شخصا.

وذكرت الوزارة، وفق ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت أيضا- خلال الفترة نفسها- 311 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 448 ألفا و62 شخصا.

وأفادت بأن 28 ألفا و718 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 33 مليونا و14 ألفا و898 شخصا. ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 277 ألفا و20 حالة.

المصرى اليوم

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