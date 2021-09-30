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رئيس الأركان الأمريكي: الولايات المتحدة "خسرت" الحرب بأفغانستان

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رئيس الأركان الأمريكي: الولايات المتحدة "خسرت" الحرب بأفغانستان رئيس الأركان الأمريكي: الولايات المتحدة "خسرت" الحرب بأفغانستان
قال: أنجزنا مهمتنا الاستراتيجية لحماية أمريكا.. لم تنتهِ كما أردناها

رئيس الأركان الأمريكي: الولايات المتحدة

أقر رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، أمس الأربعاء، أمام لجنة برلمانية، بأن الولايات المتحدة "خسرت" الحرب التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان؛ وذلك بعد شهر على انتهاء الانسحاب الأمريكي من هذا البلد وما رافقه من تخبط وفوضى.

وقال الجنرال ميلي خلال جلسة استماع في مجلس النواب: "من الواضح والظاهر لنا جميعًا، أن الحرب في أفغانستان لم تنتهِ بالشروط التي أردناها، مع وجود طالبان في السلطة في كابول".

وإذ قال إن بلاده خاضت "حربًا خاسرة"، أضاف: "لقد كانت كذلك، بمعنى أننا أنجزنا مهمتنا الاستراتيجية لحماية أمريكا من تنظيم القاعدة؛ ولكن من المؤكد أن الوضع النهائي يختلف تمامًا عما أردناه".

وتابع: "عندما يحدث شيء من هذا القبيل، تكون هناك عوامل تفسيرية كثيرة"؛ مشيرًا إلى أن هذا "الفشل الاستراتيجي" كان "نتيجة لسلسلة قرارات استراتيجية تعود إلى زمن بعيد"؛ وفق "سكاي نيوز".

واستشهد الجنرال "ميلي" خصوصًا بالفرص الضائعة لاعتقال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن أو قتله بعد وقت قصير من بدء التدخل في أفغانستان في 2001، وغزو العراق في 2003، وفشل واشنطن في منع باكستان من أن تصبح "ملاذًا" لطالبان، وسحب الجيش الأمريكي في السنوات الأخيرة مستشاريه العسكريين من الوحدات الأفغانية.

وعجّل انهيار الجيش والحكومة الأفغانيان، بانسحاب الجيش الأمريكي والمدنيين الأفغان الذين تعاونوا معه.. وتخلل عملية الانسحاب في أيامها الأخيرة هجوم انتحاري استهدف محيط مطار كابول وتبناه تنظيم داعش.

وكان قادة البنتاغون قد أقروا أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء بأنهم قللوا من شأن الإحباط الذي أصيب به الجيش الأفغاني بعد اتفاق تم التوصل إليه في فبراير 2020 بين إدارة الرئيس دونالد وطالبان.

ونص ذلك الاتفاق على انسحاب جميع الجنود الأجانب من أفغانستان قبل 1 مايو 2021 مقابل ضمانات أمنية، وبدء مفاوضات مباشرة غير مسبوقة بين طالبان وحكومة كابول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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