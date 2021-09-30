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هندي خبّأ كيلو ذهب داخل "جسمه".. وأجهزة الأشعة كشفته

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هندي خبّأ كيلو ذهب داخل "جسمه".. وأجهزة الأشعة كشفته هندي خبّأ كيلو ذهب داخل "جسمه".. وأجهزة الأشعة كشفته
تُقدر قيمته بحوالى 57 ألف دولار

هندي خبّأ كيلو ذهب داخل

أُوقِف رجل هندي في مطار بشمال شرق البلد الآسيوي العملاق، خلال محاولته تهريب كيلوغرام من عجينة الذهب، كان يخبئها في جزء حساس من جسمه، على ما أفادت به السلطات الأربعاء.

وأُوقِف المهرب، الاثنين، بينما كان يعتزم التوجه إلى نيودلهي؛ إذ اكتشف أحد عناصر الأمن في مطار إمفال بولاية شمال مانيبور "وجود معدن في تجويف الجسم"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأخضعته السلطات للتصوير بالأشعة السينية، واكتشفت وجود 4 كبسولات في تجويف المستقيم تحتوي على ما مجموعه أكثر من 900 غرام من عجينة الذهب، تُقدر قيمتها بنحو 57 ألف دولار؛ بحسب بيان الأجهزة الأمنية.

وبلغ الطلب على الذهب ذروته في الأشهر الأخيرة في الهند، بفعل موسم حفلات الزفاف والاستعدادات لأبرز المهرجانات الهندوسية التي تقام في أواخر الخريف.

وأشار خبراء إلى أن مدينة مانيبور على الحدود مع بنغلادش، أصبحت ممرًا رئيسيًّا لتهريب الذهب إلى الهند.

ولفت هؤلاء إلى ازدياد تهريب الذهب إلى الهند، ثاني أكبر مستهلك للمعادن الثمينة في العالم، في السنوات الأخيرة؛ لا سيما بفضل تحوله إلى عجينة.

وفي أغسطس الماضي، قدّرت السلطات كمية الذهب التي يتم تهريبها إلى البلاد كل سنة بـ300 طن؛ مما يفوت على إيرادات طائلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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