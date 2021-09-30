★ ★ ★ ★ ★

قالت: ضمن قائمة الوثائق المقبولة بشكل كامل في البلاد اعتبارًا من مساء يوم أمس

أعلنت السلطات الصحية في دولة مالطا، أن الشهادات الصحية الخاصة بلقاح كورونا "كوفيد-19" الصادرة من المملكة العربية السعودية، أصبحت ضمن قائمة الوثائق المقبولة بشكل كامل في البلاد، اعتبارًا من مساء يوم أمس الأربعاء.

وأشارت التقارير المالطية إلى أن قبول الوثائق بشكل كامل؛ يعني أن المسافر القادم إلى مالطا سيُسمح له بالدخول إلى البلاد دون الحاجة للعزل الصحي الإلزامي.

وذكرت السلطات الصحية أنه يجب أن يكون حامل الشهادة قد تلقى الجرعتين من اللقاحات المعتمدة من قِبَل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)؛ موضحة أن على المسافر إلى مالطا أن يكون قد أكمل 14 يومًا من آخر جرعة قبل السماح له بدخول البلاد.