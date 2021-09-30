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الليلة.. صالون ثقافي بقصر ثقافة الإسماعلية

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الليلة.. صالون ثقافي بقصر ثقافة الإسماعلية الليلة.. صالون ثقافي بقصر ثقافة الإسماعلية

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تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة عبدالرحمن التابع لاقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، الصالون الثقافي وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساء بقصر ثقافة الاسماعيلية.

يتضمن الصالون محاضرة بعنوان «غرس القيم الاخلاقية في نفوس الاطفال والشباب ومكافحة طمس الهوية المصرية» للدكتور حسن يوسف عميد معهد الدراسات الافرو اسيوية بجامعة قناة السويس، وامسية شعرية للشاعر الكبير مدحت منير.

كما ينظم فرع ثقافة الاسماعيلية العرض الفني لفرقة الاسماعيلية للموسيقي العربية بقيادة الفنان أحمد القاضي اليوم الخميس الساعة السابعة مساء.

وخلال العرش يتم تقديم مجموعة من الاغنيات الوطنية، واغنيات زمن الفن الجميل وذلك على هامش المؤتمر الادبي لليوم الواحد وصالون الاسماعيلية الثقافي بحضور الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، ومديرى عام الفرع والاقليم.

المصرى اليوم

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