لجنة بيئية للتفتيش على محرقة المخلفات الخطرة في مستشفى الشيخ زويد

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قامت لجنة بيئية بالتفتيش على محرقة المخلفات الخطرة في مستشفي الشيخ زويد المركزي بشمال سيناء.

وأكد بيان صادر عن مديرية الصحة، الخميس، أن اللجنة تضم كلا من رضوي شاهين، مديرة فرع جهاز شؤون البيئة بشمال سيناء، شيماء محمد عبيد، إدارة شؤون البيئة بالديوان العام للمحافظة، هلال عمر مدير إدارة النفايات الخطرة بمديرية الصحة، تامر رشوان مراقب عام إدارة النفايات الخطرة بمديرية الصحة، محمد سعيد مدير التخطيط بمديرية الصحة.

أضاف البيان أن اللجنة قامت بوضع تقرير سيتم عرضه على السلطة المختصة، لافته إلى انه كان في استقبال اللجنة الدكتور احمد عبدالوهاب، مدير المستشفى.