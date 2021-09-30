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مستشفى العريش العام يعلن وصول استشارى القلب الجمعة

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مستشفى العريش العام يعلن وصول استشارى القلب الجمعة مستشفى العريش العام يعلن وصول استشارى القلب الجمعة

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أعلن مستشفى العريش العام عن تواجد الدكتورة رانيا ضياء الدين أبوشقة استشارى أمراض القلب في معهد القلب بإمبابة بالمستشفى يوم غد الجمعة، وذلك للكشف الطبى على الحالات المرضية.

وأكد الدكتور أحمد منصور مدير عام المستشفى، في بيان الخميس، أن الدكتورة رانيا ضياء الدين أبوشقة استشارى أمراض القلب في معهد القلب بإمبابة تخصص قلب الأطفال وعيوب القلب الخلقية ( ثقب القلب ) والبالغين في مجال الموجات الصوتية والقسطرة العلاجية بدون جراحة، وأنها ستتواجد بالمستشفى اعتبارا من غد الجمعة، حيث تقوم بتوقيع الكشف الطبى على الحالات المرضية من الأطفال والكبار واجراء اللازم لهم في وحدة قسطرة القلب المجهزة بمستشفى العريش العام .

ويذكر أن هناك بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومى للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب في مستشفى العريش العام واجراء العمليات الجراحية والكشف الطبى عن طريق أطباء المعهد .

المصرى اليوم

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