تجنبا للغرق.. مطالب بوضع علامات تحذيرية وعوامات ومنقذين في شواطئ البحر الأحمر

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تعددت حوادث الغرق بالشواطئ المقتوحة غير المؤهلة لاستقبال المواطنين بمدن الغردقة وسفاجا والقصير بالبحر الأحمر خلال الفترة الماضية من اعمار مختلفة، وكشفت التحقيقات الأولية في هذه الحوادث أن الشواطئ التي وقعت بها حالات الغرق مفتوحة وخالية من العلامات الإرشادية والتحذيرية وأعمال الإنقاذ.

وطالب الأهالي مسؤولي المدن التي توحد بها شواطئ مفتوحة باغلاق هذة الشواطئ حتي يتم تزويدها بخدمات وعمال الانقاذ لمنع تكرار حوادث الغرق.

من جانبه، أكد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في تكثيف واستكمال إجراءات السلامة بمنطقة الشاطئ العام، من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية بين الوحدة والجمعيات والمؤسسات، وذلك حرصا على سلامة المواطنين من أي أخطار من الدوامات والامواج العالية.

وكلف رئيس مدينة القصير قسم المتابعة الميدانية وقسم المجالس، بتسهيل مهام جمعية المحافظة على بيئة البحر الاحمر التي تشمل وضع مجموعة من الحبال بها عوامات بداخل البحر بمنطقة الشاطئ العام، لفصل وتحديد المناطق الخطرة عن الامنة، حيث شارك في الأعمال المنقذين علاء فراج ومحمود عبدالله من احد مراكز الغوص بالقصير ووجه رئيس المدينة الشكر لكافة المشاركين من غواصين القصير في تلك الأعمال، لافتا بأن العمل يعد دور فعال في حماية الأرواح.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين الإلتزام بالارشادات التي تم تركيبها على الشاطئ خلال الفترة الماضية، وعدم مخالفتها وتجنب المناطق التي يتواجد بها دوامات وامواج عالية ويذكر أن إدارة الأزمات قامت بتركيب بعض اللافتات التحذيرية بطول الشاطئ، لتحذير رواده والمصطافين قبل دخول البحر من الأماكن التي بها دوامات وامواج عالية.

ومن جانبه اكد حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحري بالغردقة ان هناك عددا من الشواطئ المفتوحة بالبحر الاحمر لا توجد بها خدمات انقاذ أو علامات تحذيرية أو ارشادية وهذة المناطق شهدت عدة حوادث غرق في سفاجا والغردقة والقصير

وناشد الطيب الاهالي عدم النزول لمياه البحر افي المناطق المحددة مثل الشواطئ العامة المزودة بخدمات لللنقاذ أو شواطى الاندية