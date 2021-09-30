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ينبع.. ضبط منتجات منتهية الصلاحية في أحد صالونات التجميل النسائي

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البلدية: تمت مصادرة المنتجات وتطبيق اللائحة عبر برنامج "ممتثل" الرقابي

ينبع.. ضبط منتجات منتهية الصلاحية في أحد صالونات التجميل النسائي

ضبطت الفِرَق الرقابية النسائية في بلدية محافظة ينبع، أثناء جولاتها الرقابية، منتجات منتهية الصلاحية في أحد صالونات التجميل النسائي؛ حيث تمت مصادرة المنتجات وتطبيق اللائحة عبر برنامج "ممتثل" الرقابي.

يُذكر أن بلدية محافظة ينبع تُواصل متابعتها المستمرة لكل المنشآت والأنشطة التجارية؛ من حيث التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية؛ مشددة على عدم التهاون مع المخالفين لتلك الإجراءات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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